Ще 150 років тому середня температура тіла становила 37 градусів за Цельсієм. З чим пов'язаний такий феномен, дізнайтесь далі.

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Чому знижується температура тіла

Дослідження вчених дозволило виокремити один незвичайний фактор впливу, який міг спровокувати такі зміни. Під час ознайомлення з даними пацієнтів, яких госпіталізували із сепсисом, експерти помітили дещо цікаву реакцію організму на інфекцію: температура тіла підвищувалась.

Команда проаналізувала зразки 116 хворих і виявила, що зміна мікробіому корелювала зі зміною температури. Тож причина, ймовірно, криється у кишкових мікробах. Зв'язок з бактеріями та температурою тіла підтвердили й експерименти на мишах.



150 років тому температура тіла була вищою / Фото Pexels

Винуватцями цього процесу вважаються бактерії типу Firmicutes, які найчастіше викликали високу температуру. Вони не є шкідниками, а навпаки виробляють важливі речовини для росту та здоров'я організму. У полі відповідальності цих мікроорганізмів також імунна відповідь та обмін речовин.

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Паралельне тестування здорових гризунів з бактеріальним мікробіомом і без нього дозволило зрозуміти, що температура тіла була нижчою за базовий рівень. Наразі дослідникам необхідні додаткові експерименти для розробки модифікації кишкового мікробіому, що допоможе спеціально впливати на температуру тіла. Це може стати ключем для лікування різних інфекційних захворювань.