Авторка книжок про харчування та дієтолог Ліза Дрейер перш за все зазначила, що фрукт багатий Омега-3 жирними кислотами, які дозволяють зменшити рівень холестерину в крові та знизити ризик виникнення інсультів й інфарктів.

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Також авокадо – це джерело калію, важливого для роботи нервової системи і постачання клітин поживними речовинами. Калій також сприяє зниженню кров'яного тиску.

Фрукт багатий мононасиченими жирами. Вони також сприяють виведенню холестерину і зниження ризику розвитку тромбозу. Корисний і для людей, які стежать за своєю вагою. Завдяки високому вмісту клітковини, авокадо довше насичує організм.



Авокадо містить багато клітковини \ Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Також є фолієва кислота. Це вітамін групи В, необхідний для роботи мозку і здорової вагітності. Фолієва кислота може допомогти запобігти вродженим вадам розвитку, особливо тим, які впливають на мозок та хребет дитини, на перших тижнях вагітності, згідно з дослідженнями.