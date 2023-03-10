Ні! Найбільше скупчення мікробів – на дверній ручці ванної кімнати. Сидіння унітаза аж у вісім разів чистіше. Розповідаємо про це детальніше.

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Як очистити найбрудніше місце вдома

У середньому на один сантиметр квадратний поверхні внутрішньої дверної ручки ванної припадають 93 колонії бактерій. Другими у списку найбільш забруднених йдуть ручки кухонних шаф, на них бактерій вдвічі менше. Саме тому ручки дверей та шаф потребують регулярного очищення, коли більшість просто забуває про це.

Їх рекомендовано мити щонайменше один раз на 7 днів, адже бактерії та мікроби, як-от сальмонела, Covid-19 чи MRSA, можуть перебувати там протягом кількох тижнів. Відтак прибирання повинне бути правильним. Ось ефективні способи.

Спиртовий спрей

Найкращий варіант – швидке розпилення антисептика, що допоможе знищити більшість мікробів. Спершу протріть ручку вологою ганчіркою, а потім нанесіть засіб.



Ретельно мийте дверні ручки / Фото Pexels

Тепла мильна вода і віск

Вважається, що така вода допомагає очистити поверхню надзвичайно ретельно. Для цього достатньо замочити ганчірку у теплій воді із засобом для миття посуду та витерти ручки. Опісля протріть їх насухо й нанесіть воску для блиску.

Борошно, сіль та оцет

Цей рецепт підійде для ручок з міді, латуні чи олова. Зі столової ложки борошна, солі та оцту зробіть суміш та натріть необхідну поверхню, залиште на кілька хвилин і очистіть мильною водою. Щоб відполірувати ручки, скористайтесь надзвичайно м'якою тканиною.