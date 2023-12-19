Звісно, мало хто не мріє про здорове, сильне і красиве волосся. Та для деяких людей досягти бажаного результату може бути складніше, ніж для інших. Це може бути через вік, генетику, стать чи деякі інші фактори. Та дієтологиня Крістіна Манян поділилася списком продуктів, що може покращити ріст волосся.

Цікаво 7 продуктів з найвищим вмістом клітковини

Йогурт

Йогурт – це чудова їжа, що сприятиме росту волосся. Річ у тому, що у цьому продукті є чимало білка, а також вітамінів групи B. Також у йогурті можна знайти досить багато кальцію, що допоможе підтримувати кістки здоровими. Тож ви можете сміливо додавати йогурт до свого сніданку: робити з ним смузі, додавати до солоних соусів, маринадів чи до млинців.

Лосось

Ця популярна риба не тільки надзвичайно смачна, але й може принести вам досить багато користі через велику кількість омега-3 жирних кислот та білка. Окрім того, у цьому сорті риби можна також знайти вітамін D та деякі вітаміни групи B.

Всі ці речовини будуть поживними для вашого волосся та покращать його ріст і здоров'я.

Цитрусові

Існує чимало причин їсти цитрусові, і особливо взимку – перш за все, у цих фруктах дуже багато важливого для імунітету вітаміну С. Ви могли про це не знати, та цей вітамін зробить послугу і вашому волоссю.



Цитрусові фрукти дуже корисні для волосся / Фото Pexels

Та у фруктах міститься також і вітамін А, ключові для здорового волосся рослинні сполуки, а також інші корисні речовини. Ви можете їсти цитрусові цілими і свіжими, або ж додавати до салатів чи смузі.

Овес

Незалежно від того, чи ви полюбляєте вівсянку, чи ласуєте вівсяним печивом, овес може принести чимало користі вашому волоссю. Цей продукт входить до категорії надзвичайно корисних цілозернових продуктів, у яких можна знайти досить багато кремнію.

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Ця їжа також буде ідеальною для сніданку, тож подумайте над тим, щоб частіше додавати до свого раціону тарілочку запашної вівсяної каші.