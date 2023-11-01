Коли ви думаєте про схуднення, приготування їжі навряд чи першим спадає вам на думку. Та всього кілька коректив у вашому плані здорового харчування можуть суттєво змінити справу. Дієтологиня Дестіні Муді поділилася основними порадами з приготування корисної їжі, якими точно не варто нехтувати.

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Використовуйте рецепти, в яких багато білка

Якщо ви хочете схуднути, вам потрібно їсти ситну їжу, після якої ви не захочете робити зайві перекуси. Отож, вам потрібно додати до своїх став більше білка, який можна знайти у бобових чи нежирній курці.

Неможливо переоцінити, наскільки склад їжі може вплинути на втрату ваги. Клітковина та білок повільно розщеплюються в шлунку, тобто ви можете довше не відчувати голоду, коли їсте їжу, насичену цими поживними речовинами,

– розповіла дієтологиня.

Готуйте білок партіями

Іноді приготування їжі може займати надто багато часу, тож ви обмежуєтеся більш швидкими та менш корисними варіантами. Для того, щоб уникнути цієї проблеми, ви можете готувати продукти, що містять багато білка, партіями, і зберігати їх на потім.

Спробуйте запекти більше курки чи тофу або приготуйте боби у каструлі, і тоді ви зможете весь тиждень додавати ці заготовки до інших страв. Так ви харчуватиметеся різноманітно, проте все ще отримуватимете потрібну дозу корисних речовин.

Складіть план покупок

Перед тим, як купувати продукти на тиждень, переконайтеся, що ви занесли у список усі інгредієнти, які знадобляться вам для запланованих страв. План допомагає запобігти імпульсивним покупкам і наповнити свій кошик здоровою і корисною їжею.

Чимало людей закидають приготування здорової їжі, адже купують не ті продукти у магазині або відволікаються на різноманітні товари. Якщо ви заздалегідь підберете рецепти, це дозволить швидше покидати продуктовий та навіть заощадити деякі кошти.



План покупок дуже важливий під час походу в продуктовий / Фото Pexels

Тримайте вдома заморожені і консервовані продукти

Далеко не завжди свіжі інгредієнти для страв доступні, проте це не значить, що ви повинні відмовлятися від них. Натомість заздалегідь заморозьте деякі фрукти та овочі, щоб використати їх згодом. Вони також дуже поживні і зручні для швидкого приготування здорової їжі.

Харчова цінність консервованих і заморожених овочів і фруктів не відрізняється від цінності свіжих овочів і фруктів. Іноді вони навіть більш поживні. Крім того, консервовані і заморожені продукти можна зберігати місяцями або навіть роками,

– поділилася Дестіні Муді.

Готуйте більше

Якщо ви маєте вдосталь часу для того, щоб приготувати здорову вечерю, зробіть трохи більше порцій, ніж вам справді потрібно. Так ви зможете помістити зайву їжу до холодильника та використати її пізніше.

Це не тільки економить час, але й зменшує спокусу обрати менш здорові варіанти прийому їжі.