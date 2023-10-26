Поза "Собака вверх" забезпечує повне випрямлення всього хребта. Вона допомагає розтягнути передню частину тіла, включаючи плечі та груди. Щоб виконати цю позу, вам варто використовувати руки та ноги, тобто задіюється все ваше тіло.

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Цю позу може виконати будь-яка людина зі здоровою спиною. Сертифікована викладачка з йоги Сторме Саундберг каже, що ця поза є дуже корисною для спини. Спочатку вам може бути незручно її почати, буде просто трохи некомфортно, але ви в жодному випадку не маєте відчувати різкого та раптового болю. В такому випадку варто почати з пози кобри.

‌Поза "Собака вверх" розтягує передню частину тіла, включаючи стегна, прямі м'язи живота (верхній шар м'язів живота), груди та плечі. Це вимагає активації плечей, рук, поперекового м'яза, підколінних сухожиль і поперечного м'яза живота (найглибший м'яз преса). Поперечна активація живота має вирішальне значення для підтримки та захисту поперекового відділу хребта.



Поза "Собака вгору", яка допоможе зняти напруження в спині / Фото Pexels

Ця поза зміцює м’язи спини та подовжує хребет. Не варто надмірно згинати чи розгинати позу, приймайте позу повільно та уважно стежте за тим, як ви рухаєтеся.

‌Утримуюючи цю позу на кілька циклів дихання, ви можете сприяти більшому розгинанню середньої частини спини (грудного відділу хребта) на вдиху, а видихи сприяють більшій стійкості поперекового відділу хребта.

Як зробити позу "Собака вверх"

Ляжте обличчям вниз, витягнувши ноги позаду себе, на ширині плечей. Відведіть руки назад так, щоб великі пальці були на одній лінії з грудною кліткою.

Напружте живіт і притисніть верхню частину стоп до килимка, щоб задіяти ноги. Тримайте ноги напруженими, коли ви вдихаєте, і натисніть на руки, щоб підняти груди. Дозвольте стегнам і ногам слідувати за вами.

Обов'язково тримайте плечі опущеними та подалі від вух, продовжуючи піднімати груди настільки, наскільки вам зручно. Підніміть і подовжіть задню частину шиї.

Затримайтеся на 1 цикл вдиху та видиху. Щоб розслабитися, опустіть коліна, стегна, живіт і груди саме в цьому порядку на підлогу.