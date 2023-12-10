Як підняти імунну систему взимку: вживайте щодня ці фрукти та овочі

Для того, щоб підняти свій імунітет взимку, спробуйте додати до раціону клітковину, вітаміни, антиоксиданти та інші поживні речовини, які корисно впливатимуть на ваш організм.

Імунітет є дуже важливим для підтримки здоров’я людини, адже може вберегти нас від застуди та грипу. Для того, щоб отримати поживні речовини, не обов’язково вживати добавки, корисні продукти можна знайти в супермаркеті. Виявляється, фрукти та овочі здатні боротися з вірусами та бактеріями.

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Хоча всі фрукти та овочі підтримують імунітет завдяки вмісту води, клітковини та фітонутрієнтів, деякі різновиди унікальні завдяки тим поживним речовинам, які підвищують імунітет.

Червоний перець

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

"Червоний болгарський перець – відмінне джерело вітамінів С і Е. Половина чашки нарізаного червоного перцю забезпечує 100% денної норми вітаміну С", – розповіла дієтолог Колетт Міко.

Броколі

Завдяки вмісту розчинної клітковини та вітамінамА, В6 та С, броколі є потужним імуностимулюючим овочем.

Грейпфрут

У грейпфруті міститься велика кількість вітаміну С. В одному фрукті міститься понад 100% щоденної потреби вітаміну, а також розчинна клітковина і вода.



Грейпфрут посилить ваш імунітет / Фото Unsplash

Шпинат

"Шпинат – багате джерело антиоксидантів (особливо вітамінів А, С і Е), а також хороше джерело заліза", – зазначила дієтолог Колетт Міко.

Авокадо

Авокадо містить вітаміни С та Е. Він позитивно зміцнює імунітет та є найкращим джерелом розчинної клітковини.

Імбир

В імбирі містяться антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення. Імбир такоє має природні антимікробні та антибіотичні властивості, що допомагають запобігти інфекції.



Імбир посилить ваш імунітет / Фото Unsplash

Ківі

Зелений фрукт позитивно впливає на ваш імунітет, оскільки він багатий на клітковину, рослинні сполуки, воду і вітаміни С і Е.

Часник

Подрібнений або дрібно нарізаний часник виділяє хімічний компонент під назвою аліцин, який збільшує вироблення лейкоцитів, роблячи вашу імунну систему краще підготовленою до боротьби з інфекцією.