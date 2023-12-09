Звісно, раціон – це не єдиний спосіб покращити кровообіг. Також вам потрібно займатися фізичними вправами, відмовитися від куріння та пити достатньо рідини протягом для. Та Дені Пол Бебі, доктор медичних наук, розповів, які саме продукти можуть вам допомогти.

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Гострий перець

Яскраво-червоний гострий перець може не тільки додати вашим стравам гострого смаку, але й покращити роботу артерій завдяки речовині капсаїцину, що міститься в овочі. Окрім того, капсаїцин може і розслабити м'язи кровоносних судин, щоб кров легше протікала ними. І це також дуже добре скажеться на вашому артеріальному тиску.

Буряк

Цей коренеплід годиться не тільки для приготування борщу, але і для десятків інших страв. І від додавання його до раціону ви можете отримати незліченну кількість переваг. Зокрема, оксид азоту допомагає природним чином послабити кровоносні судини та покращити приплив крові до тканин і органів. Дослідники вважають, що буряковий сік корисний також і для зниження систолічного артеріального тиску.

Ягоди

Різноманітні ягоди багаті не тільки на вітаміни, але й на антиоксиданти, що можуть бути надзвичайно корисними для ваших кровоносних судин. У них міститься антоціан – сполука, що надає ягодам червоного та фіолетового кольору і дуже насиченого відтінку.



Ягоди дуже корисні для кровообігу / Фото Pexels

Антоціан також може захищати стінки артерій від пошкоджень та не дати їм стати надто жорсткими. Окрім того, він також стимулює вироблення оксиду азоту, що зменшує артеріальний тиск.

Жирна риба

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що вживання риби дуже корисне для мозку. Але допомогти вона може і вашому серцю та кровоносним судинам.

Річ у тому, що жирні сорти риби, як-от тунець, лосось, форель та скумбрія, багаті на жирні кислоти омега-3. І ці сполуки можуть бути надзвичайно корисними для кровообігу.