Після 30 років організм людини досить сильно змінюється, тож вам точно доведеться більш ретельно слідкувати за своїм харчуванням. Вашому тілу потрібні жири, білки та вуглеводи, і ви маєте знати, з яких продуктів найкраще отримати ці речовини.

Цікаво Ці 4 продукти руйнують ваші м'язи: уникайте їх у раціоні

Ви не їсте достатньо кальцію та вітаміну D

У певному віці кістки починають втрачати щільність, і для того, щоб уповільнити цей процес, вам потрібно правильно харчуватися та не забувати вживати достатньо вітамінів.

Не забувайте про те, щоб їсти достатньо продуктів, багатих на кальцій та вітамін D – найкраще підійдуть молоко, чорнослив та риба.

Недостатнє споживання кальцію та вітаміну D може зменшити щільність кісткової тканини, підвищуючи ризик остеопорозу та переломів,

– поділилася експертка з харчування Кетрін Гомес.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Не вживаєте продукти, корисні для серця і кишківника

Підтримувати здоров'я серця важливо у будь-якому віці, та після 30 років вам потрібно приділяти йому особливу увагу.

Зосередження на цільнозернових продуктах, "хороших" жирах, фруктах, овочах і жирній холодноводній рибі може допомогти підтримати здоров’я серця, і застосування проактивного підходу до підтримки серця до досягнення менопаузального періоду є мудрою ідеєю,

– розповіла дієтологиня Лорен Манакер.

Найкорисніше, що ви можете вживати для здоров'я серця – це клітковина, яку ви можете знайти у овочах та фруктах. Переконайтеся, що у вашому харчуванні достатньо дієтичних волокон.



Овочі та фрукти корисні для серця / Фото Pexels

Ви їсте надто багато цукру

Ця харчова звичка може стати згубною навіть для найкращого раціону. Це не означає, що ви маєте повністю відмовитися від солодкого, втім, не варто їсти його регулярно. Особливо шкідливою така їжа може бути не тільки через цукор, але й через жир, який зазвичай у ній міститься.

Тож якщо ви хочете обмежити швидкі вуглеводи у своєму раціоні, спробуйте відмовитися від білого хліба, хлібобулочних виробів з рафінованим цукром, крекерів та солодких пластівців.

Ви вживаєте багато алкоголю

Помірне споживання алкоголю не стане на заваді вашому здоров'ю. Втім, ви маєте пам'ятати, що у старшому віці алкоголь впливатиме на вас набагато сильніше, ніж раніше.

Надмірне вживання алкоголю пов’язують із збільшенням ваги, серцево-судинними захворюваннями та іншими метаболічними розладами,

– поділилася дієтологиня Кармеліта Ломбера.

Переконайтеся, що ви не п'єте більше, ніж чотири напої, інакше це вважатиметься надмірним вживанням.