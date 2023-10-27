Відмовтеся від цих овочів, якщо хочете мати плоский живіт

Овочі є корисними для нашого організму, адже наповнюють його різноманітними вітамінами та мінералами. Однак, якщо ви хочете плоский живіт, то радимо вам відмовитися від кількох овочів.

Дивно дізнатися, що овочі, які є основним продуктом будь-якої збалансованої дієти, потенційно можуть сприяти жиру на животі.

Дивіться також Ці 5 продуктів зроблять вас ситими та допоможуть худнути

Овочі за своєю природою низькокалорійні і не призводять безпосередньо до жиру на животі. Однак деякі овочі викликають газоутворення, здуття живота та подразнення кишечника, що може вплинути на наше травлення та обмін речовин.

Лікар Джессі Федер зазначає, що "будь-які овочі, приготовані в занадто великій кількості вершкового або рослинного масла, обсмажені або покриті жирною начинкою (олія, сир, жирні соуси/заправки) можуть призвести до утворення жиру на животі".

До овочів, які можуть викликати газоутворення, здуття живота і подразнення травної системи, що може вплинути на наше травлення та обмін речовин належить броколі, капуста, качанна капуста, спаржа, брюссельська капуста та цвітна капуста. Ці овочі є корисними, але можуть погано впливати на людей з чутливим травленням.

Ці овочі багаті на нерозчинну клітковину і деякі вуглеводи, які бактерії схильні поїдати, що призводить до бродіння, а потім до газоутворення/здуття живота. Це може дратувати кишечник і потенційно викликати запалення і впливати на ваш метаболізм при вживанні у велику кількість,

– зазначив лікар Джессі Федер.

Найбільш небезпечними овочами, які впливають на наш плоский живіт – овочі смажені на олії або з начинками різноманітних соусів. Ці добавки мають велику кількість калорій та запальних жирів, які при надмірному вживанні можуть сприяти накопиченню жиру на животі.