Існує чимало способів залишатися ситими протягом дня, та найпростіший і найкращий для здоров’я – це збалансовано та здорово харчуватися. Про те, які продукти варто їсти, розповіла дієтологині Стеф Мегілл, власник Soccer Mom Nutrition.

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Вівсянка

Вівсяна каша складається з цілозернового зерна, яке надзвичайно багате на клітковину, яка називається бета-глюканом. Клітковина надзвичайно корисна для того, щоб уповільнити травлення та засвоєння вуглеводів.

Через це ви довше почуватиметеся ситими та зможете підтримувати стабільний рівень цукру в крові, адже саме різкі стрибки та падіння цукру викликають у вас почуття голоду.

Риба

Якщо ви шукаєте продукти, які багаті на жирні кислоти омега-3, що надзвичайно корисні для організму людини – а саме для здоров’я серця та мозку. Також у рибі можна знайти чимало білка, який допомагає вам почуватися ситими після того, як ви поїсте.

Звісно, поживність залежить від того, який саме вид риби ви їсте: наприклад, тунець містить 19 грамів білка на 100 грамів, а у райдужній форелі є вже 19,9 грама цієї речовини.

Горіхи

Якщо ви колись замислювалися над тим, що станеться, якщо ви їстимете горіхи щодня, ось відповідь: ви отримаєте чимало поживних речовин, клітковини, білка та здорових жирів.

Ці продукти забезпечать вам високий рівень енергії, а також чимало антиоксидантів та мінералів, що допоможуть підтримувати ваше здоров’я.



Горіхи дуже корисні для організму / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо точно варто додати до переліку продуктів, що допоможуть вам довго залишатися ситими. Вам може здатися, що часте вживання авокадо може призвести до набору зайвої ваги, адже в ньому є чимало жирів, проте це не так – 79% авокадо становлять клітковина та вода.

Це фактично єдиний фрукт, який містить 6% здорових жирів, що справді корисні для вашого організму.

Яблука

Яблука, звісно, також наповнені клітковиною, тож це ще один фрукт, який дозволить вам почуватися ситими. Серед усіх фруктів та ягід яблука є одними з найбільш багатих продуктів на цю речовину.