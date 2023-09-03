Не їжте ці продукти, якщо дійсно хочете схуднути: повний список

Якщо ви постійно тренуєтеся та слідкуєте за своїм харчуванням, то маєте знати, що прес формується не лише в залі, але й на кухні. Саме тому варто уникати деяких продуктів.

Щоб побачити результат від тренувань, перш за все треба перестати вживати деякі продукти, які пагубно впливають на наш вигляд.

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До прикладу, високоякісні білки, вуглеводи та жири можуть сприяти зростанню та підтримці м'язів. Отримання достатньої кількості білка запускає синтез м'язового білка – процес, за допомогою якого ваше тіло відновлює та будує нові м'язові волокна.

Насичені жири, трансжири та цукор можуть перешкоджати зростанню м'язів, викликаючи запалення, яке може завадити відновленню та зростанню м'язів.

До найпоширеніших продуктів, які містять саме ці порушники (найгірші продукти для м’язів) відносять кілька продуктів.

Ковбасні вироби

Ковбасні вироби, виготовлені з жирних шматків свинини, містять велику кількість насичених жирів і можуть сприяти пошкодженню м'язів.

Заморожена піца

Вживання надто великої кількості насичених жирів може спровокувати запалення, яке може ускладнити відновлення та зростання після занять у тренажерному залі.

Солодкі кавові напої

Кофеїн у каві може допомогти вам підвищити енергію для тренування, але якщо ви вибираєте фраппе чи карамельне латте, ви отримуєте багато доданого цукру.



Солодкі кавові напої погано впливають на фігуру / Фото Pexels

Солодка випічка

"Надмірне споживання солодкої випічки, такої як торти та печиво може негативно вплинути на зростання та підтримку м'язів", – зазначила лікарка Джордан Хілл.

Цукерки

Кислі чи солодкі цукерки є одним із основних джерел доданого цукру. Вживання дуже великої кількості солодкого може призвести до збільшення ваги.

Картопля фрі

Картопля фрі піддається ультраобробці та містить велику кількість насичених жирів. Це може збільшити вагу та викликати запалення, які перешкоджатимуть відновленню та зростанню м’язів.



Картопля фрі погано впливає на фігуру / Фото Pexels

Смажена курка

Смажена курка багата насиченими жирами та калоріями. А вживання дуже великої кількості калорій зі смаженої їжі може призвести до надмірного набору жиру, а не до набору м'язової маси.

Газовані напої

Підсолоджені цукром напої, такі як газовані напої, є основним джерелом доданого цукру в нашому раціоні.

Алкоголь

Відмова від алкоголю здатна створити дива з вашими м'язами. Дослідження 2014 року показало, що вживання алкоголю знижує синтез м'язового білка після тренування, тож вживання алкоголю може погіршити відновлення після тренування, а також ваші результати в тренажерному залі.