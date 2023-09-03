Для того, щоб зменшити відсоток жиру на ваших ногах, вам потрібно діяти за тією ж схемою, як і за звичайного схуднення – спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте.

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Тренуйте м'язи сідниць

Якщо ви поставили за мету схуднути у стегнах, зважайте на те, що ви почнете втрачати вагу у всьому тілі. Та фітнес-експертка Адріана Джентіле переконана, що найбільш ефективними вправами для схуднення у стегнах будуть тренування м'язів сідниць з опором.

Вона стверджує, що під час тренувань ви повинні залучити усі три сідничні м'язи, і саме такі вправи збільшать ваші сідниці та візуально зменшать стегна.

Зосередьтеся на основних вправах

На жаль, ви не можете точково тренувати одну частину тіла та втрачати вагу тільки у ній. Те, що вам варто зробити, так це займатися звичайними вправами на різні групи м'язів.

Важливо також тренувати ваш прес, адже саме цей м'яз, якщо він міцний, дасть вам сили для більш інтенсивних тренувань. Також подумайте про те, щоб підвищити інтенсивність своїх тренувань.

Їжте більше протеїну

Звісно, не варто відразу ж додавати до свого раціону протеїнові порошки, проте білок справді може бути корисним, якщо ви намагаєтеся зміцнити м'язи та втратити трохи ваги.



Протеїн корисний для схуднення / Фото Pexels

Дослідження показали, що люди, які дотримуються дієти, багатої на нежирний білок, мають найкращу масу тіла. Білки дозволяють вам відчувати ситість протягом тривалого часу та допомагають утримувати тіло в оптимальній вазі. Хорошими варіантами поживного білка можуть стати горіхи, курка чи індичка.

Споживайте клітковину

Правильне харчування відіграє дуже важливу роль у схудненні, тож переконайтеся, що під час кожного прийому їжі на вашій тарілці достатньо овочів та фруктів. Втім, не забувайте й про те, що потрібно пити чимало води, адже споживання клітковини без води може призвести до газоутворення та здуття живота.

Це може нагадувати жир, проте не є таким. Тож намагайтеся пити по 8 склянок води щодня.