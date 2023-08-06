Додайте в свій раціон: 12 найкращих продуктів для покращення здоров'я кишечника

Вживання цих продуктів корисно для здоров’я кишечника та вашого загального самопочуття. Додавайте ці продукти до свого раціону кожного дня і вже зовсім скоро побачите ефект.

Складання поживного меню, багатого вітамінами, клітковиною та пробіотиками може покращувати травлення та здоров'я кишечника.

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"Наявність необхідної кількості бактерій у кишечнику допомагає переробляти їжу і підтримує ваше тіло здоровим і здоровим у всіх аспектах", – розповів гастроентеролог Рудольф Бедфорд

За його словами, кишечник – це "центр Всесвіту". Все, що потрапить до вашого кишечника, суттєво вплине на будь-який інший орган у вашому тілі.

Якщо з вашим кишечником не все впорядку, і у вас запор, діарея, гази, здуття животу чи депресія, з цими симптомами може впоратися певний ряд продуктів.

Корисні продукти для кишечника

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратівчинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Імбир є відмінною їжею для регулювання здоров'я кишечника, оскільки зменшує запалення та містить антиоксиданти.

Чорна квасоля містить багато клітковини, яка особливо пов'язана зі зменшенням ризику запорів.

Мигдаль багатий корисними жирами, клітковиною та білком. Цей горіх допомагає підтримувати мікробіом кишечника.



Мигдаль корисний для кишечника / Фото з Pexels

Йогурт багатий пробіотиками. Вони складаються з живих мікроорганізмів, які допомагають збільшити кількість хороших бактерій у нашому кишечнику. Банани, цибуля, квашена капуста та спаржа також допомагають хорошим бактеріям у кишечнику (також відомим як пробіотики) процвітати.

Яблука корисні для здоров’я кишечника. Цей фрукт багатий на клітковину і пребіотики. Груші є хорошим джерелом клітковини, особливо розчинної клітковини, яка сприяє регулярному випорожненню кишечника.

Лосось багатий на жирні кислоти омега-3, які мають протизапальні властивості і можуть допомогти зменшити будь-яке потенційне запалення в кишечнику. Кефір – це потужний пробіотик, оскільки він допомагає травленню та імунітету.