Як покращити імунну систему восени: 5 корисних продуктів, які містять цинк

Продукти, які містять цинк найкраще підтримують імунну систему людини. Цинк бере участь в метаболізмі, підвищує імунні сили та має сильні антиоксидантні властивості.

Цинк є доволі поживною речовиною для нашого організму, тож нам треба вживати його як добавку, або споживати їжу, яка ним багата.

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Користь цинку для людини

Мікроелемент є особливо важливим для старших людей. Дослідження показало, що добавки цинку можуть допомогти уповільнити ознаки та симптоми старіння у людей похилого віку.

Також цинк є ефективним проти респіраторних симптомів, тому в період осінніх застуд дуже важливо мати його достатню кількість в організмі.

Згідно з дослідженням, цей імуностимулюючий мінерал ефективно бореться із симптомами застуди, а добавки цинку протягом 24 годин після перших ознак застуди зменшують симптоми та тяжкість захворювання.

Скільки цинку потрібно людині

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Рекомендована добова норма становить 8 мг для жінок та 11 мл для чоловіків. Важливо не перевищувати норму, адже тоді будете відчувати побічні ефекти: нудоту, діарею, головний біль.

Багато людей насправді не отримують достатньої кількості цинку, а дефіцит можна помітити через поганий апетит, депресивний стан, випадіння волосся, зниження імунітету.

Найкращий спосіб запобігти дефіциту цинку – вживати кожного дня продукти, які містять в собі цей мікроелемент.

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Горіхи та насіння

У горіхах та насінні міститься значна кількість цинку. До прикладу, 30 грамів насіння гарбуза містять 2,2 мг цинку, арахіс містить близько 0,8 мг.



Додавайте у свій раціон горіхи та насіння / Фото Pexels

Яйця

В одному яйці міститься 0,6 мг цинку, а також багато білка, вітаміну D та холіну.

Бобові

У квасолі, горохові чи сочевиці міститься також достатня кількість цинку. До прикладу, пів склянки приготовленої квасолі містить 0,6 мг цинку, а сочевиці в тій же кількості – 1,3 мг.

М’ясо та молочні продукти

100 грамів яловичини містить 3,8 мг цинку, а 100 грамів свинини – 1, 9 мг. У 150 грамах сиру міститься 1,5 мг цинку, а одна чашка коров’ячого молока та 200 мл йогурту містять 1 мг важливого мікроелемента для людини.

Також радимо вам додати до свого раціону продукти, які мають високий вміст антиоксидантів, які є корисними для здоров’я очей та зору. Які продукти зможуть підтримувати його в нормі – читайте в матеріалі.