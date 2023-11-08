Дієтологиня Світлана Фус зазначає, що попри всі свої переваги, гречана крупа не містить всіх незамінних амінокислот. Рослинні білки засвоюються гірше за білки м’яса, риби, птиці, яєць та молочних продуктів.

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До прикладу, якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70%, то з тваринної – на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком.

Гречану кашу дітям можна їсти з яйцем, рибою, м’ясом птиці та навіть з сиром. Крупу корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають в ролі природного сорбенту, вітамінів та мінералів,

– розповіла дієтологиня.

Вона додала, що вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи. Тому під час варіння варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальна пропорція складається з 1 частини гречки та 2,5 частини води.

Для людей, які страждають на непереносимість глютену, корисно вживати гречаний хліб, який готують з гречаного борошна замість пшеничного.

Які страви можна приготувати з гречкою

З помідорами та фетою

Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори та сир фета, за бажанням можна розбавити смак і оливками. Смак вийде схожим на грецький салат, а страва – ситнішою.

З грибами

Ризотто з гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка і гриби готуються швидко — цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу обмаль.

З руколою, горіхами та фруктами

Зваріть трохи гречки та приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, граната, руколи та волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу, як другий сніданок.

З гарбузом, нутом і куркумою

Гарбуз, нут, куркума і гречка — так виглядає незвичайне рагу, яке неймовірно корисне і поживне. Також Світлана Фус зазначає, що така страва позитивно позначиться на імунній системі.

Пам'ятайте, що гречка під час збирання, транспортування та зберігання піддається забрудненню та пилу, тому перед тим, як її варити – треба обов'язково помити. Як це правильно зробити – читайте в матеріалі.