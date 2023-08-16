Більшість людей вважають фініки дуже поживною закускою, проте важливо пам'ятати про те, що далеко не всім вони будуть корисними. Також їсти цей продукт потрібно помірно, адже надто велика кількість фініків може створити серйозні проблеми для здоров'я.

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Фініки можуть викликати проблеми з животом

Самі собою фініки не мають викликати болі у животі, проте їх можуть спричинити сульфати, що часто додають до сухофруктів. Сульфати – це хімічні сполуки, що можуть знищувати шкідливі бактерії та допомагають зберігати продукти довше.

Деякі люди чутливі до сульфатів, тож їхнє вживання може призвести до певних негативних реакцій організму, зокрема до болю у животі, газів, діареї та здуття.

Висипи на шкірі

Деякі сушені фрукти, і фініки у тому числі, можуть викликати висипи на шкірі, і це також відбувається через сульфіти. Окрім того, висипання також можуть бути спричинені цвіллю, що часом трапляється у фініках.



Фініки можуть спричинити висипання / Фото Pexels

Напади астми

Поки що досліджень недостатньо, щоб точно стверджувати, що фініки можуть спричинити труднощі з диханням. Проте для людей, які мають алергію на цей продукт чи хворіють на астму, фініки можуть бути справді небезпечними.

Близько 80% людей, що страждають від астми, мають алергію й на речовини, що переносяться повітрям – зокрема, на цвіль.

Набір ваги

Попри те, що фініки містять багато клітковини, вони також багаті і на калорії, та мають високу енергетичну цінність і можуть сприяти стрімкому збільшенню ваги. Фініки містять 2,8 калорії на 1 грам, тож їх варто обмежити у своєму раціоні людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів.

Також цей продукт може бути небезпечним для маленьких дітей. Ці сухофрукти важко жувати, а оскільки кишківник у немовлят тільки розвивається, їм буде складно переварювати продукт. Окрім того, фініки можуть заблокувати дихальні шляхи немовлят, тож будьте уважні та обережні.