Дуже прикро, коли ви стараєтеся над тим, аби схуднути, але не бачите результату. Однак, аби не зробити свою талію ще більшою, варто знати про продукти, які погано впливають на нашу фігуру.

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"Велика талія свідчить про збільшення внутрішньочеревного жиру. Цей жир вважається сильно запальним і часто оточує органи та серце. У міру того, як ми старіємо і починаємо втрачати естроген, жіноче тіло починає відкладати жир на животі", – розповів лікар.

Фаст-фуд

Спробуйте обмежити себе від фаст-фудів: гамбургерів, смажених нагетсів, картоплі фрі тощо. Ці продукти містять шкідливі жири, додатковий цукор та порожні калорії, через що йде швидкій набір ваги.

Загальновідомо, що фаст-фуд неймовірно шкідливий для здоров'я і піддає нас ризику багатьох захворювань.



Шкідливі продукти, які погано впливають на талію / Фото з Shutterstock

Солодкі напої

Газовані та енергетичні напої, фруктові соки також здатні збільшувати нашу талію. Вони містять багато цукру та не володіють поживною цінністю, через це і накопичується зайвий жир на животі.

Влітку нам хочеться солодких напоїв, аби втамувати спрагу, але пам’ятайте про велику кількість калорій та шалену дозу цукру, які сприятимуть збільшенню талії.



Шкідливі продукти, які погано впливають на талію / Фото з Shutterstock

Алкоголь

В алкогольних напоях не вистачає важливих поживних речовин, до того ж вони містять велику кількість калорій. Алкоголь може ускладнити метаболізм в організмі, а це збільшить кількість жиру, що зберігається в черевній порожнині.



Шкідливі продукти, які погано впливають на талію / Фото з Shutterstock