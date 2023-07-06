Якщо ви прагнете схуднути, вам справді варто додати у свій раціон більше зелені, овочів та фруктів і обмежити висококалорійні продукти, які містять багато жирів. Проте ви, ймовірно, не підозрювали, що багато фактів, які ви знаєте про цукор, не відповідають дійсності.

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Вам варто відмовитися від усього цукру

Повна відмова від цукру, звісно, може вам допомогти швидко скинути кілька кілограмів, проте досить швидко такі жорсткі обмеження в харчуванні можуть призвести до переїдання.

Імовірно, ви думаєте про цукор набагато частіше, ніж будь-коли раніше, і зрештою переїдаєте його,

– поділився дієтолог Джеймі Надо.

Натомість краще спробуйте споживати солодку їжу і цукор у помірних кількостях. Для вашого здоров'я і фігури буде набагато краще, якщо ви з'їдатимете по печиву кожного вечора, ніж якщо після тижня без цукру ви зірветеся і з'їсте відерце морозива.

Мед кращий за цукор, бо він натуральний

Лікарі переконані, що натуральні підсолоджувачі нехай і мають менший рівень обробки, ніж цукор, містять однакову з ним кількість калорій. Тож якщо ви вживаєте багато меду, кленового сиропу, кокосового цукру або нектару агави, ви все ще можете зіштовхнутися з труднощами під час схуднення.

Коли мова заходить про втрату ваги, найважливіше — це пам’ятати про цукор і про те, скільки ви додаєте, тому що він є джерелом додаткових калорій і не має нічого іншого з поживної точки зору,

– розповів Джеймі Надо.

Цукру слід уникати і в фруктах та молочних продуктах

Молоко, несолодкі йогурти та фрукти містять чимало фруктози та лактози, та викреслювати їх зі свого раціону не потрібно, це може тільки нашкодити вашому здоров'ю. Окрім природних цукрів ці продукти багаті на величезну кількість поживних речовин, які необхідні для організму.

Молоко містить білок і кальцій, а шматочок фрукта містить вітаміни, мінерали та клітковину. Ці речовини переважають над цукром,

— переконана лікарка Жаклін Буччі.



Цукор міститься у фруктах та ягодах / Фото Pexels

Здорова дієта має включати різні цільні, малооброблені продукти. Медики рекомендують не забувати про те, що навіть під час схуднення варто вживати до 2000 калорій на день, і у своє щоденне харчування необхідно додавати зелень, фрукти та молочні продукти.

Цукор є тільки у десертах

Цей міф надзвичайно поширений і призводить до того, що люди не можуть ефективно худнути. Багато хто переконаний, що цукор міститься тільки у солодких продуктах на кшталт печива, тістечок чи шоколаду. Хоча насправді цей солодкий продукт можна знайти і в сухих сніданках, приправах, ароматизованих йогуртах та навіть хлібі.

Для того, щоб уникнути надмірного вживання цукру, спробуйте читати склад продуктів, які ви купуєте та слідкувати за їхньою харчовою цінністю.

Цукор потрібно замінити на низькокалорійні підсолоджувачі

Якщо ви заміните цукор на низькокалорійні підсолоджувачі, ви, звісно, відчуєте ефект на своїй вазі й фігурі. Проте лікарі переконують, що тривале вживання цих продуктів у довгостроковій перспективі може призвести до серйозних негативних наслідків.

Зрештою ви також можете зірватися на калорійну шкідливу їжу для того, щоб отримати необхідну кількість калорій. Натомість спробуйте не покладатися на підсолоджувачі у своєму схудненні, а вживати більш здорову необроблену їжу.