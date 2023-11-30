Світлана Фус назвала продукти, які покращують настрій

Кожен з нас в певний період життя може відчувати занепокоєння, стрес чи поганий настрій. На щастя існують кілька продуктів, які здатні покращити наше самопочуття.

Про продукти, які позитивно впливають на наш настрій розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Вона зазначила, що на наш стан впливають нейротрансмітери – серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки цим гормонам ми відчуваємо прилив життєвих сил та позитивних емоцій та сприймаємо життя набагато краще.

Якщо кількість нейротрансмітерів в організмі зменшується, настрій, відповідно, знижується. Найчастіше це відбувається через стреси, нестачу сну і відпочинку, порушення харчування. Поліпшенню настрою сприяє активний відпочинок і заняття спортом. У кого є така можливість, потрібно її використовувати,

– додала Світлана Фус.

Втім дієтологиня також зазначила, що вживання деяких продуктів харчування сприятимуть виробленню нейромедіаторів і допоможуть покращити настрій. Ці продукти доступні для кожного з нас, тож ви легко зможете перевірити ефект на собі.

М’ясо

У курці, яловичині та свинині міститься амінокислота тирозін, яка збільшує рівень допаміну та норепінефрину, які покращують настрій, концентрацію уваги та пам’ять людини. А ще через вміст вітаміну B12, м’ясо допомагає впоратися з безсонням та депресією.

Риба

Сучасне веганство – це спосіб життя. Однак вчені стверджують, що рослинне меню може спричинити дефіцит вітамінів, жирних кислот, макро- та мікроелементів. Як цього не допустити, розповідаємо у матеріалі

У жирній рибі (тунець, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось, тріска, сьомга) міститься омега-3, яка позитивно впливає на роботу мозку.

Банан

Окрім серотоніну, в банані міститься вітамін В6, який допомагає підняти настрій. Банан також корисний при хронічній втомі.



Банан покращує настрій / Фото Pexels

Горіхи

Горіхи так само, як і риба містять омега-3 жирні кислоти, які допомагають усувати симптоми депресії. У горіхах міститься триптофан, вітамін В6 та мінерал селен, який сприяє покращенню настрою.

Шоколад

У какао-бобах є речовина фенілетиламін, який виробляє ендорфіни. Також в какао-бобах є магній, який допомагає знімати стрес.

Вівсянка та гречка

Гречка та вівсянка мають у своєму складі триптофан, який при переробці в організмі утворює один із гормонів щастя – серотонін.



Гречка здатна покращити настрій / Фото Pexels

Яйця

Вони містять жирні кислоти, вітаміни А, Е і D, триптофан, каротини та вітаміни групи В. Покращити настрій може навіть проста яєчня.

Сир

Будь-які види сирів здатні підняти настрій, адже в них містяться антистресові амінокислоти, які здатні покращити настрій та відновити сили.