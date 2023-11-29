Звісно, це дуже неприємне відчуття: коли вас нудить через стрес, хворобу шлунка чи нові ліки, та водночас ви голодні, адже не їли нічого. Тож у таких випадках потрібно обережно підібрати свій раціон, а що саме до нього включити, розповіла дієтологиня Марісса Мешулам.

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Що їсти під час нудоти

Один з класичних варіантів їжі при нудоті – це банани, рис, яблучне пюре та тости, проте дієтологиня переконана, що цей варіант дієти вже застарів. Звісно, ці продукти є м'якими та мають відносно низький вміст клітковини, що робить їх хорошим варіантом для кишківника. Окрім того, у цих продуктах є деякі крохмалі, які можуть полегшити симптоми діареї, що часто супроводжує нудоту.

Та з точки зору здорового харчування ця дієта не дуже добре підходить, адже місить надто мало білка, тож точно не буде ситною. Окрім того, так ви не зволожите свій організм, а це дуже важливо під час шлунково-кишкових розладів.

Тож для того, щоб наїстися під час нудоти і не відчути погіршення симптомів, вам варто додати до вищезгаданих продуктів деякі протеїни.

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Курка

Звичайна курка – тобто без соусу та приправ – це чудовий вибір у випадку, якщо вас нудить, та ви все ще голодні. М'який смак добре підійде для шлунка, а це значить, що ви більш імовірно втримаєте цю їжу. Окрім того, курка є нежирним джерелом білка, тобто в ній немає ані жиру, ані клітковини, які можуть погіршити ваш стан.

В ідеалі курку варто варити, смажити чи запікати. А якщо ви не налаштовані на тверду їжу, ви можете натомість випити трохи курячого бульйону.



Запечену курку можна їсти під час нудоти / Фото Pexels

Яйця, зварені круто

Звісно, запах варених яєць може відштовхнути вас, якщо вас нудить, та як тільки ви знімете шкаралупу, ви виявите, що вони досить прості на смак та не шкодять вашому шлунку.

Через цей м'який смак продукт сприятливий для шлунка та є високоякісним білком, тож ви точно почуватиметеся ситими. Ви також можете приготувати омлет чи яйця-пашот, проте уникайте смажених в олії яєць.

Заспокійливі чаї

Під час хвороби шлунка дуже важливо підтримувати організм зволоженим, тож ви можете випити трохи імбирного чи м'ятного чаю – обидва відомі тим, що допомагають зменшити нудоту.