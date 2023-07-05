Вживання низькокалорійних продуктів із низьким вмістом цукру дозволить вам не переживати про зайві сантиметри в боках.

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Лікарі та експерти з харчування виділили кілька продуктів, які можна додавати до свого раціону хоч кожного дня і при цьому худнути.

Рукола

Рукола має низький вміст калорій та вуглеводів та насичена вітамінами і мінералами. Ця зелень є також корисною для серця.



Ці продукти можна їсти і худнути / Фото з Shutterstock

Тофу

Соєвий сир або тофу є чудовим веганським білком у стравах. Його можна готувати, а можна їсти у сирому вигляді, як закуску. У ньому міститься багато рослинного білка і мало чистих вуглеводів.



Ці продукти можна їсти і худнути / Фото з Shutterstock

Гриби

Їжте гриби на грилі, смажені чи мариновані. Це чудовий гарнір для їжі. Гриби містять мало вуглеводів, тож можете їх їсти досхочу.



Ці продукти можна їсти і худнути / Фото з Shutterstock

Попкорн

Без солі, олії та інших добавок попкорн є чудовою закускою для тих, хто хоче схуднути. У ньому міститься високий вміст клітковини. Ви можете його їсти у необмежених кількостях та не турбуватися про збільшення ваги.



Ці продукти можна їсти і худнути / Фото з Shutterstock

Насіння чіа

Насіння чіа можете додавати до йогурту чи салатів. Чіа містить антиоксиданти й омега-3 жирні кислоти, тож є дуже корисним для здорового схуднення. Його поживні речовини сприють зниженню ваги.

Насіння чіа багате білками і клітковиною. У нього є розчинна клітковина, яка набухає в шлунку, наповнюючи його, а це запобігає переїданню і зберігає відчуття ситості до наступного прийому їжі.



Ці продукти можна їсти і худнути / Фото з Shutterstock