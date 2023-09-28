Ці фрукти і овочі варто купувати восени: вони смакують найкраще

Літо – це чудова пора для вживання овочів і фруктів, проте саме восени починається сезон збору урожаю, і тоді продукти стають по-справжньому смачними. Ви можете збагатити свій раціон та заощадити, якщо купуватимете сезонні продукти.

Якщо ви хочете трохи заощадити, саме час почати купувати сезонні продукти. Восени їх надзвичайно багато, і ви можете побудувати цікавий різноманітний раціон та не нашкодити своєму гаманцю. Порадами про те, які продукти варто придбати восени, поділилася Тесс Коман.

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Капуста

Капуста може стати інгредієнтом до величезної кількості страв, тож переконайтеся, що у вашому холодильнику завжди є цей овоч. За правильних умов капуста може зберігатися 3 – 4 місяці.

Для того, щоб ваша капуста не засохла, не знімайте зовнішні листки та зберігайте у ящику для хрустких овочів. Переконайтеся, що ви зняли з овочу поліетиленовий пакет, адже він може нашкодити.

Під час покупки капусти в магазині звертайте увагу на те, щоб головки були важкі та тверді, без гнилі.

Рукола

Ця пряна зелень чудово росте за прохолодної погоди, тому восени її можна знайти чимало. Ви навіть можете спробувати виростити її самостійно, і для цього навіть не потрібно мати ділянку чи город – зерна можна посадити в звичайний горщик для квітів і виростити на підвіконні.

Зберігати руколу найкраще нещільно упакованою у перфорованому поліетиленовому пакеті. У герметичному пакеті з часом може накопичитися надто багато вологи, і це призведе до того, що ваша зелень стане несвіжою та кашоподібною.

Яблука

Ці фрукти саме восени стають хрусткими та надзвичайно соковитими. Окрім того, існує безліч сортів яблук, тож ви можете знайти такі, що будуть вам до смаку: солодкі, терпкі чи кислі.

У магазині обирайте тверді плоди без м'яких плям, дірок чи гнилі. Зберігати яблука варто в прохолодному сухому місці в перфорованих поліетиленових пакетах – так ви забезпечите рух повітря та убережете продукти від вологи.



Яблука найкращі на смак восени / Фото Pexels

В залежності від сорту яблука можуть зберігатися від 1 до 3 місяців.

Гарбузи

Ви могли би подумати, що гарбузи підходять тільки для пирогів, проте це не так. Ці сезонні овочі можуть стати у пригоді для безлічі різних страв, і необов'язково солодких.

В магазині обирайте гарбузи без дірок чи плям та зберігайте їх у прохолодному сухому місці. Якщо ви покладете їх у вдале місце, гарбузи можуть зберігатися від 2 до 6 місяців.