Всього кілька незначних змін у тому, як ви обираєте продукти та які саме товари приносите додому, можуть швидко змінити ваш раціон на краще. Тож переконайтеся, що ви знаєте, як саме робити покупки правильно.

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Купуйте і готуйте сезонні продукти

Хоча подружитися з торговцями на вашому фермерському ринку — це ідеально, у вас може не бути розкоші чи часу, щоб піти куди-небудь, крім супермаркету,

– поділився Амітзур Мор, шеф-кухар Barbounia.

Та навіть у супермаркеті ви можете обирати сезонні продукти – це точно означатиме, що вони більш свіжі, а також допоможе непогано зекономити. До того ж сезонні продукти, скоріш за все, були вирощені не так далеко від вашого регіону, а це значить, що вони не дуже багато подорожували та смакуватимуть краще.

Тримайте продукти свіжими

Купівля товарів гуртом може здатися дуже зручною, проте купувати товари невеликими партіями може бути набагато ефективніше. Таким чином жодні ваші продукти не зіпсуються і вам не доведеться викидати невикористані товари.

Та існують і продукти, які й справді варто купувати гуртом: консерви, сухі сніданки, спеції, оливкова та соняшникова олії.

Заздалегідь сплануйте їжу

Подумайте про те, чого хочеться вам або вашій родині, чи плануєте ви їсти поза домом у будь-який день або скільки страв вам потрібно приготувати на тиждень,

– каже шеф-кухар Гленн Рольнік, директор кулінарних операцій у Alicart Group.

Ви також можете розрахувати страви так, щоб їх вистачало на кілька днів – тоді вам не доведеться готувати так часто та купувати додаткові інгредієнти. Створюйте список покупок на основі продуктів, які знадобляться вам для приготування усіх страв, що ви плануєте робити протягом тижня.

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Планування меню дуже корисне / Фото Pexels

Залишайтеся гнучкими

Звісно, складання списку покупок дуже корисне, але необов'язково дотримуватися цього списку аж надто суворо. Якщо у вашому супермаркеті є хороші акції, буде доцільно змінити товари, які ви купите, та підлаштувати меню вже під них.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Їжте перед закупами

Найгірше, що ви можете зробити для свого меню та гаманця – піти у продуктовий магазин голодними. Бурчання в животі точно підштовхне вас до імпульсивних покупок, про які ви згодом пошкодуєте.

"Коли ви голодні, все виглядає добре, і ви збираєтеся закінчити з різними закусками у вашому візку , які ви ніколи не збиралися купувати. І тримайтеся подалі від продуктових магазинів у вихідні. На даний момент це дійсно само собою зрозуміло", – розповів шеф-кухар Роберт Ірвайн.