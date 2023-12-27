Можливо, вам доводилося чути таку приказку: "Снідайте, як король, обідайте, як принц, а вечеряйте, як жебрак". Ви зробите велику послугу своєму тілу, якщо припините їсти о 5 – 6 вечора; щонайменше, саме це радить зробити Ден Брюттнер, дослідник "блакитних зон", де живе найбільше довгожителів.

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Їжте великий, гострий сніданок

Так, ви вже неодмінно чули про це раніше, але сніданок є дуже важливою частиною вашого дня. Він може як покращити, так і погіршити вам настрій (якщо ви його пропустите).

Перш за все вам потрібно ситно поїсти зранку, і в ідеалі ця їжа має бути досить гострою. На думку Брюттнера, сніданок може покращити як ваше фізичне, так і психологічне благополуччя, а також вплине на вашу загальну якість життя. Тож для цього пошукайте рецепти ситних і солоних, а не солодких сніданків. Намагайтеся додати до них такі поживні продукти, як вівсяна каша, авокадо, яйця, грецький йогурт, ягоди, лосось та горіхи.

Додавайте квасолю до їжі якомога частіше

Погодьтеся, квасоля навряд чи входить до вашого щоденного раціону, і дарма. Цей продукт може стати чудовим джерелом білка, і саме вона є основним продуктом жителів із "блакитних зон" по всьому світу.

І якщо ви споживатимете всього 20 грамів квасолі на день, це зменшить ваш ризик смерті на 7 – 8%.



Квасоля може бути кориснішою, ніж ви думали / Фото Pexels

Перекушуйте горіхами

І остання, та не менш важлива порада – намагайтеся якомога більше насолоджуватися горіхами, адже вони надзвичайно корисні. Саме їх для перекусів найчастіше використовують довгожителі з блакитних зон.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Окрім того, якщо ви споживатимете горіхи кожного тижня, це може аж на 14% зменшити ризик серцево-судинних захворювань та на 20% зменшити ризик ішемічної хвороби серця.