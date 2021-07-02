Темні кола та набряклість під очима: яким має бути склад крему для здорової зони навколо очей

Зволоження шкіри – це один із недооцінених кроків, який дуже важливий для здоров'я. Якщо шкіра втрачає воду, то на обличчі можуть почати з'являтися зморшки, її стан буде погіршуватися. Те ж стосується й області навколо очей.

Під час пошуку правильного крему для шкіри навколо очей важливо знати, які складові повинні у ньому бути. А також відштовхуватися від того, які проблеми має допомогти подолати.

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Для ліній під очима

Крім зволожувальних компонентів, які допомагають краще наситити шкіру, важливо, щоб крем був ще з "розгладжувальним" ефектом. Тому потрібно обирати із тими складниками, які пов'язані зі стимуляцією виробництва колагену.

Ретинол.

Похідні від вітаміну А.

Пептиди.

Від темних кіл під очима

Для боротьби з гіперпігментацією або темними колами, що спричинені ультрафіолетовими променями сонця, слід звернути увагу на такі інгредієнти:

Arbutin.

Hydroquinone.

Kojic acid.

Вітамін C.

Soy.

Niacinamide (vitamin B-3).

Azelaic acid.



Догляд за шкірою навколо очей / Фото Stocksy

Від набряклості та мішків під очима

Ефективним методом подолання набряклості під очима може бути повноцінний сон чи достатня кількість пиття води. Мішки під очима може допомогти зменшити крем серед складників якого є:

Кофеїн.

Зелений чай та поліфеноли кавових ягід.

Dipeptide-2.

Трава верби.

Рекомендації щодо догляду

Крім цього, у кремі для шкіри навколо очей важливо шукати антиоксиданти. Ці потужні інгредієнти допомагають очистити шкіру від вільних радикалів, спричинених ультрафіолетовими променями, курінням та забруднювальними речовинами. Також можуть допомогти гальмувати процес старіння.

Дивіться на такі складники:

Вітамін C.

Вітамін E.

Зелений чай.

Вітамін B-3 (нікотинамід).

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Оскільки шкіра навколо очей тонка, вона може бути надто чутливою. Якщо з'явилося пекуче відчуття або очі сльозяться, червоніють, уникайте використання засобу.