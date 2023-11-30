Про продукти, які позитивно впливають на наш настрій розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Вона зазначила, що на наш стан впливають нейротрансмітери – серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки цим гормонам ми відчуваємо прилив життєвих сил та позитивних емоцій та сприймаємо життя набагато краще.
Якщо кількість нейротрансмітерів в організмі зменшується, настрій, відповідно, знижується. Найчастіше це відбувається через стреси, нестачу сну і відпочинку, порушення харчування. Поліпшенню настрою сприяє активний відпочинок і заняття спортом. У кого є така можливість, потрібно її використовувати,
– додала Світлана Фус.
Втім дієтологиня також зазначила, що вживання деяких продуктів харчування сприятимуть виробленню нейромедіаторів і допоможуть покращити настрій. Ці продукти доступні для кожного з нас, тож ви легко зможете перевірити ефект на собі.
М’ясо
У курці, яловичині та свинині міститься амінокислота тирозін, яка збільшує рівень допаміну та норепінефрину, які покращують настрій, концентрацію уваги та пам’ять людини. А ще через вміст вітаміну B12, м’ясо допомагає впоратися з безсонням та депресією.
Риба
У жирній рибі (тунець, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось, тріска, сьомга) міститься омега-3, яка позитивно впливає на роботу мозку.
Банан
Окрім серотоніну, в банані міститься вітамін В6, який допомагає підняти настрій. Банан також корисний при хронічній втомі.
Банан покращує настрій / Фото Pexels
Горіхи
Горіхи так само, як і риба містять омега-3 жирні кислоти, які допомагають усувати симптоми депресії. У горіхах міститься триптофан, вітамін В6 та мінерал селен, який сприяє покращенню настрою.
Шоколад
У какао-бобах є речовина фенілетиламін, який виробляє ендорфіни. Також в какао-бобах є магній, який допомагає знімати стрес.
Вівсянка та гречка
Гречка та вівсянка мають у своєму складі триптофан, який при переробці в організмі утворює один із гормонів щастя – серотонін.
Гречка здатна покращити настрій / Фото Pexels
Яйця
Вони містять жирні кислоти, вітаміни А, Е і D, триптофан, каротини та вітаміни групи В. Покращити настрій може навіть проста яєчня.
Сир
Будь-які види сирів здатні підняти настрій, адже в них містяться антистресові амінокислоти, які здатні покращити настрій та відновити сили.