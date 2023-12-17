Якщо ви шукаєте природні способи залишатися кмітливими, підтримувати свою уважність та різноманітні здібності мозку, то поради нейробіологині Джулі Фратантоні з Center for BrainHealth саме для вас. Вона поділилася кількома способами, які допоможуть підтримувати здоров'я мозку без зайвих складнощів.

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Створюйте великі цілі та ставте міні-завдання

Постановка мети роботи – це половина шляху до її виконання. І якщо ви зможете ставити свої цілі у житті – це не тільки допоможе вам їх досягати, але й стане чудовою вправою для фронтальної мережі мозку – а це область, яка бере участь у виконавчих функціях високого рівня.

Коли ви берете участь у встановленні цілей, плануванні та визначенні пріоритетів, ви тренуєте свою фронтальну мережу. Ваша лобова частка — це перша частина мозку, яка з часом може ослабнути, тому все, що ви можете зробити, щоб її зміцнити, добре,

– поділилася нейробіологиня.

Займайтеся позитивною саморозмовою

Самопринизливі моделі мислення можуть впливати на ваш мозок сильніше, аніж ви думаєте. Тож для того, щоб не сковувати себе у петлі тривоги, яка обмежує ваші когнітивні здібності, намагайтеся зайнятися зміцненням власної впевненості та формуванням позитивного самосприйняття.

Те, що вам потрібно зробити – так це намагатися активно замінювати песимістичні думки на такі, що підвищують вашу впевненість. Ви можете почати з того, щоб говорити собі такі фрази, як "Я зможу це зробити" та "Це може статися".



Позитивне мислення дуже важливе для здоров'я / Фото Pexels

Регулярно прискорюйте пульс

Здоров'я мозку дуже міцно пов'язане із здоров'ям серця, суглобів, кісток та м1язів. Тож не забувайте про те, щоб рухатися кожного дня, аби пришвидшувати серцебиття – це допоможе збільшити приплив крові до вашого мозку, а так і поліпшити ваші когнітивні здібності.

Для того, щоб не полишити вправи, намагайтеся знайти такі, які будуть вам подобатися. Це може бути проста зарядка, прогулянка, заняття пілатесом, йогою чи біг – усе, що приносить вам задоволення.

Допомогти може навіть фізична активність протягом 10 – 15 хвилин на день.

Розвивайте пам'ять

Погіршення пам'яті є нормальною частиною старіння, та далеко не завжди це має відбуватися дуже швидко. Виявляється, ви можете тренувати свою пам'ять для того, щоб пам'ятати більше інформації протягом довшого періоду часу.

Тож наступного разу, коли ви щось прочитаєте чи прослухаєте, зробіть ще один крок: занотуйте основні тези або хоча би узагальніть отриманий матеріал у себе в голові. Намагайтеся вкласти цілу концепцію в одне речення. Також ви можете намагатися наприкінці дня підсумовувати те, як він пройшов – це також може позитивно вплинути на вашу пам'ять.

Їжте корисну для мозку їжу

Деяка їжа і напої містять поживні речовини, що вкрай корисні для підтримання ваших когнітивних здібностей. Тож для того, щоб переконатися, що ваш мозок почуватиметься добре, проведіть ревізію свого раціону. Звісно, одна тільки їжа не є магічним еліксиром для здоров'я мозку, та все ж вона може захистити ваше тіло від багатьох факторів ризику.

Для підтримки вашого розуму чудово підійдуть такі продукти, як горіхи, риба та ягоди. У цій їжі міститься досить багато здорових жирів, а також антиоксидантів та рослинних сполук.