Чищення зубів є основою якісного догляду та профілактики порожнини рота. За даними Американської стоматологічної асоціації (ADA), як електричні, так і ручні зубні щітки ефективні для очищення зубного нальоту, що викликає карієс і захворювання.

ADA схвалює будь-яку зубну щітку, яка підтвердила свою безпечність і ефективність. Розповідаємо про переваги та недоліки електричних і зубних щіток.

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Переваги електричної зубної щітки

Ефективніше очищає наліт. Огляд досліджень показав, що загалом електричні зубні щітки дійсно очищають наліт більше, ніж ручні зубні щітки. Після трьох місяців використання наліт зменшився на 21 відсоток.

Легша у використанні для маломобільних людей. Електричні зубні щітки зроблять більшу частину роботи за вас. Вони можуть бути корисними для людей з обмеженою мобільністю, наприклад для людей з артритом, вадами розвитку тощо.

Вбудовані таймери. Таймер, вбудований в електричну зубну щітку, контролює час чищення зубів.

Безпечна для ясен. При правильному використанні електрична зубна щітка не повинна завдавати шкоди яснам або емалі, а натомість сприяти загальному здоров'ю порожнини рота.

Цікава для дітей. Не всі діти люблять чистити зуби вручну. У пригоді стане електрична щітка.



Усе, що треба знати про електричну щітку / Фото Unsplash

Мінуси електричної зубної щітки

Електричні зубні щітки дорожчі за ручні. Окрім того, насадку до деяких з них буває дуже важко знайти.

Не всім також подобається відчуття та звук вібрації. Крім того, електричні зубні щітки створюють трохи більше слини у роті.

Переваги ручної зубної щітки

Доступна. Ви можете придбати ручну зубну щітку практично в будь-якому продуктовому магазині, на заправній станції, в магазині або аптеці.

Не треба заряджати. Ручну зубну щітку не потрібно заряджати, щоб вона працювала. Тому ви можете використовувати її будь-де та будь-коли.

Хороша ціна. Ручні зубні щітки є економічно вигідними. Зазвичай ви можете купити один за 1–3 долари.

Які переваги ручної щітки / Фото Unsplash

Мінуси ручної зубної щітки

Люди частіше чистять зуби занадто сильно, якщо вони користуються ручною зубною щіткою. Це може пошкодити ясна та зуби. Окрім того, без вбудованого таймера важко зрозуміти, чи достатньо ви чистите зуби, чи ні.

Отже, як електричні, так і ручні зубні щітки ефективні для чищення зубів, якщо ви правильно їх використовуєте та чистите зуби достатньо довго. Однак електрична зубна щітка все ж має більше переваг.