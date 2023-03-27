Їжте часник хоч щодня: 5 суперкорисних властивостей

Часник можна додати майже у будь-яку страву, що зробить її ще смачнішою. Сам овоч містить у собі чимало користі, тому його заслужено називають суперфудом.

Такий продукт повинен бути у вашому раціоні, особливо якщо ви на дієті. Низка дослідників вже давно виокремили його сильні сторони.

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Яка користь часнику

Кров'яний тиск

Вживання часнику розслабляє гладку мускулатуру в стінках кровоносних судин. Це сприяє їхньому розширенню й позитивно впливає на кров'яний тиск і серцево-судинну систему.

Холестерин

В овочі є аліцин, який здатний позитивно впливати на холестерин. Науковці визначили, що саме це допомагає знизити рівень шкідливого холестерину.

Імунна система

Часник може посприяти зменшенню тривалості й важкості застуди. А велика кількість антиоксидантів та антибактеріальні властивості позитивно позначаються на імунітеті.



Часник – джерело користі / Фото Pexels

Серце

Це також сприяє здоров'ю серця. Регулярне поїдання цього суперфуду допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Рак

У часнику є антиоксиданти, які сприяють захисту клітин від вільних радикалів, що є провідними факторами розвитку раку. Дослідження виявили зв'язок між цим та овочем.

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Яка денна норма часнику

Позитивних наслідків чимало, але як їх можна досягнути? Необхідно їсти рекомендовану кількість на день, це 1 – 2 зубчики. Але важливо пам'ятати, що не кожному можна його вживати.

Часник протипоказаний для людей, зокрема, із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Найкраще перед початком регулярного споживання поспілкуватись зі своїм лікарем або відповідним фахівцем.