Нутриціологиня Богдана Волошинович застерігає, що сало може нашкодити. Саме тому вона розповіла, яка добова доза є безпечною.

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Як часто можна їсти сало

Розпочнемо з користі, адже в продукті є чимало поживних речовин: жирні кислоти, селен, вітаміни А, B, Е, D, арахідонова кислота, холестерин, лецитин. Якщо вживати сало вранці, то можна отримати заряд енергії. Також воно робить шкіру еластичнішою і пружнішою.

Якщо ви вирішили схуднути, то від сала відмовлятись повністю не варто, адже у невеликих дозах воно абсолютно не є шкідливим. Оптимально на добу можна вживати приблизно 10 – 15 грамів, а на тиждень – максимум 100 грамів.



Знайте міру вживання сала / Фото Pixabay

Водночас надмірне поїдання не є корисним, адже це все-таки жир. Через високу калорійність можна легко набрати зайву вагу, що позначиться на вашій талії. Особливо шкідливим буде смажене та копчене сало. Від нього варто повністю відмовитись.

Щодо годин споживання сала, то варто відзначити, що його можна їсти навіть перед сном, адже воно не містить вуглеводів

Тепер залишився останній штрих в обізнаності щодо сала – правила зберігання. Тримайте його у холодильнику злегка засоленим. Поява запаху чи жовтого забарвлення означає окислення. Таким сало їсти вже не можна.