Кофе дает нам утром толчок энергии, поэтому это самый популярный напиток многих людей. Впрочем, если с утра мы пьем его без проблем, то вечером все же стоит ограничить употребление.

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Терапевтка Адель О'Донохью отмечает, что вечерний кофе может тревожно повлиять на наш организм и не стоит его употреблять в вечернее время – за 6 часов до сна.

Избегайте кофе за 6 часов до сна, чтобы кофеин не мешал вам спокойно заснуть и хорошо спать до утра,

– отметила врач.

По ее словам, умеренное потребление кофе все же имеет положительные преимущества. Это дает нам энергию для поддержания функций мозга, снижает депрессию и плохое настроение, помогает контролировать вес и поддерживать здоровье кишечника.

"Беременные, кормящие грудью или имеющие проблемы со здоровьем, должны ограничить потребление кофе максимум двумя чашками в день", – отмечает терапевт.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. . Лимфомиозот

Большое количество кофе может вызвать беспокойство, нерегулярное сердцебиение, головную боль и бессонницу.

"Если вы чувствуете, что вам постоянно нужен кофе, это признак того, что вам нужно сократить его потребление. Если вы часто ходите в туалет, то проблема может заключаться именно в кофе, поскольку он является мочегонным средством. это увеличивает потребность в мочеиспускании и может привести к ощущению обезвоживания", – отметила Адель О'Донохью.