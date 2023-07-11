Для того, щоб правильно заморозити продукти, варто пам’ятати про три прості правила: свіжі продукти, швидкість роботи та вакуум в упаковках.
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Все про заморожування продуктів
Головна умова правильного заморожування – свіжі продукти. Як тільки продукти пройдуть процес підготовки заморожування (помити, висушити, порізати, зварити тощо), покладіть їх маленькими порціями в посудини чи спеціальні пакети, які не пропускають повітря чи вологу.
Чим менше буде повітря в упаковці, тим краще ви захистите продукти від втрати вітамінів. Контейнери з продуктами не варто повністю заповнювати, адже в замороженому стані вони мають властивість набухати та можуть припідняти кришку.
Заповнюйте контейнери не повністю / Фото з Pexels
Броколі та цвітну капусту рекомендовано перед заморожуванням бланшувати до однієї хвилини. Тоді висушіть за допомогою паперових рушників, щоб прибрати вологу. І тоді по кілька суцвіть розкладайте в пакетики, а тоді – в морозильну камеру.
Важливо заморожувати продукти якомога швидше, щоб випередити їх природне старіння.
М'ясо радять заморожувати за допомогою вакуумної упаковки, а потім загорнути у фольгу. Таким чином воно може зберігати у морозилці аж до трьох місяців. Придбайте собі у канцелярському магазині наклейки, на яких ви зможете вказати дату заморожування та назву продукту.
Все про розморожування продуктів
Щоб у заморожених продуктах збереглися вітаміни, їх треба правильно розморозити. Якщо деякі продукти у напівзамороженому вигляді потраплять на сковорідку, то втратять свій смак та змінять консистенцію.
Як правильно розморожувати фрукти, м’ясо і рибу
Фрукти, м'ясо та рибу найкраще дістати з морозилки ще з вечора та розморожувати у холодильнику, оскільки при високій температурі після розморозки дуже швидко розмножуються бактерії (для них найкраща температура – кімнатна). Такі ягоди як малина чи полуниця при кімнатній температурі просто розлізуться.
Розморожуйте м'ясо та рибу в холодильнику ще звечора / Фото Pexels
Якщо вам потрібно швидко все розморозити, то поставте продукти в холодну воду в холодильнику. В екстрених випадках розморожуйте продукти в гарячій воді (вище 60 градусів).
Розморожування овочів
Швидко заморожені овочі добре зберігають вітаміни, тому найкраще кидати їх зразу з морозилки в окріп чи на сковорідку. Так вітаміни та корисні мікроелементи в овочах максимально збережуться й під час приготування.
Винятком є розморожування кукурудзи, листової зелені та шпинату. Кукурудза має відтанути, бо інакше не встигне зваритись з рештою овочів. Листовій зелені і шпинату також треба дати також відтанути - тоді вони краще готуватимуться.
Зверніть увагу! Сирі продукти, які вже розморозилися, не можна ще раз заморожувати, бо збільшиться кількість бактерій, а продукт швидше зіпсується.