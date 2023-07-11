Для того, чтобы правильно заморозить продукты, следует помнить о трех простых правилах: свежих продуктах, скорости работы и вакууме в упаковках.

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Все о замораживании продуктов

Главное условие правильной заморозки – свежие продукты. Как только продукты пройдут процесс подготовки замораживания (помыть, высушить, порезать, сварить и т.д.), положите их маленькими порциями в сосуды или специальные пакеты, не пропускающие воздух или влагу.

Чем меньше будет воздух в упаковке, тем лучше вы оградите продукты от потери витаминов. Контейнеры с продуктами не следует полностью заполнять, ведь в замороженном состоянии они обладают свойством набухать и могут приподнять крышку.



Заполняйте контейнеры не полностью / Фото из Pexels



Брокколи и цветную капусту рекомендуется перед замораживанием бланшировать до одной минуты. Тогда высушите с помощью бумажных полотенец, чтобы убрать влагу. И тогда по несколько соцветий раскладывайте в пакетики, а затем – в морозильную камеру.

Важно замораживать продукты как можно скорее, чтобы опередить их природное старение.

Мясо советуют замораживать с помощью вакуумной упаковки, а затем завернуть в фольгу. Таким образом, оно может храниться в морозилке вплоть до трех месяцев. Купите себе в канцелярском магазине наклейки, на которых вы можете указать дату замораживания и название продукта.

Все о размораживании продуктов

Чтобы в замороженных продуктах сохранились витамины, их нужно правильно разморозить. Если некоторые продукты в полузамороженном виде попадут на сковороду, то утратят свой вкус и изменят консистенцию.

Как правильно размораживать фрукты, мясо и рыбу

Фрукты, мясо и рыбу лучше достать из морозилки еще с вечера и размораживать в холодильнике, поскольку при высокой температуре после разморозки очень быстро размножаются бактерии (для них лучшая температура – комнатная). Такие ягоды как малина или клубника при комнатной температуре просто разлезутся.



Размораживайте мясо и рыбу в холодильнике еще с вечера / Фото Pexels

Если вам нужно быстро все разморозить, поставьте продукты в холодную воду в холодильнике. В экстренных случаях размораживайте продукты в горячей воде (выше 60 градусов).

Размораживание овощей

Быстро замороженные овощи хорошо сохраняют витамины, поэтому лучше всего бросать их сразу из морозилки в кипяток или сковородку. Так, витамины и полезные микроэлементы в овощах максимально сохранятся и во время приготовления.



Исключение составляет размораживание кукурузы, листовой зелени и шпината. Кукуруза должна оттаять, иначе не успеет свариться с остальными овощами. Листовой зелени и шпината также нужно дать оттаять - тогда они будут лучше готовиться.

Обратите внимание! Сырые уже разморозившиеся продукты нельзя еще раз замораживать, потому что увеличится количество бактерий, а продукт скорее испортится.