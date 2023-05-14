Чимало людей бояться цих ссавців через давній міф про їхню любов до волосся та вміння у ньому заплутуватись. Нумо розбиратись, чи варто у нього вірити в епоху доступної інформації.

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Чи може кажан заплутатись у волоссі

У дитинстві чи не кожен при згадці про кажанів намагався натягнути капюшон чи інші елементи одягу на голову, аби захистити своє волосся від тварин.

Кажани орієнтуються у просторі за допомогою ультразвукової ехолокації. Тобто тварини мають здатність не лише випромінювати сигнали через ніздрі чи робочий отвір, але й вирізняти відбиті хвилі серед інших ультразвуків.

Харчуються рукокрилі комахами, їхня головна ціль – зловити здобич. Інше питання, якщо комахи літатимуть навколо людини. Проте варто розуміти, що волосся кажанів ніяк не цікавить. Якщо й тварина може заплутатись, то це трапляється випадково і вкрай рідко.



Не варто боятись кажанів / Фото Pexels

Рукокрилі вночі полюють на комах, а ми ж в темноті не бачимо маленьку комашку, а тільки великого кажана, який буцімто хоче на нас напасти,

– пояснює Альона Прилуцька, заступниця керівника Центру реабілітації рукокрилих.

Експерти пояснюють, що нам не варто боятись і кажанів-вампірів. Такий вид рукокрилих, звісно, є у природі, але проживають ссавці у Південній Америці, а кількість представників цього підвиду дуже незначна.