Сьогодні світові науковці виділяють понад 100 мільйонів видів вірусів, що відрізняються між собою за структурою будови, хворобами які вони провокують і, найголовніше, – шляхом передачі та способом проникнення в організм. Тож розповідаємо про ці відмінності та те, як захистити свій організм від вірусів.

Останнім часом все частіше доводиться замислюватись над своєю поведінкою в тій чи іншій ситуації. Цьогорічні події значно змінили наше ставлення до оточуючих. Перебуваючи в місцях скупчення людей, чуючи кашель чи чхання поблизу себе, у нас виникає чимале хвилювання, а в певної категорії населення подібні контакти провокують паніку.

Це й не дивно, оскільки щодня з усіх медіаресурсів, спостерігаємо статистику хвороби, яка впевнено крокує планетою. Але варто пам'ятати, що не тільки цей вірус може провокувати захворювання.

Науковці виділяють понад 100 мільйонів видів вірусів.

Тож поговоримо про шляхи передачі вірусних інфекцій та первинну локалізацію збудника.

Шляхи передачі вірусних інфекцій

Шляхи передачі вірусів / Фото Pexels

Фекально-оральний

Спостерігається, коли патогени, які містяться у випорожненнях, потрапляють до травної системи здорової людини чи тварини. Зараження відбувається через рот. Зазвичай патогени потрапляють до води, харчових продуктів, передаються через забруднені фекаліями побутові предмети (ручки дверцят, поручні для тримання в транспорті, поверхні столів, стільців, тощо) та внаслідок певних побутових ситуацій – рукостискання, користування спільними побутовими предметами, тощо.

До вірусних хвороб, що передаються таким шляхом належать: гепатит A; гепатит E; ентеровірусні інфекції; ротавірусна інфекція тощо.

Повітряно-крапельний (респіраторний, дихальний)

Передача відбувається від джерела інфекції через активне виділення збудника з секретами респіраторної (дихальної) системи.

Завдяки цьому механізму поширюються збудники: грипу, інших ГРВІ, кору, вітряної віспи, краснухи, скарлатини, менінгококової інфекції, дифтерії, коклюшу, туберкульозу тощо.

Контактний (включає статевий шлях)

Передача інфекції відбувається від різних джерел через макро- і мікропошкодження шкіри або слизових, зокрема, через укус тварин, травматизацію тощо. Таким способом може передаватись вірус простого герпесу.

Гемоконтактний

Механізм передачі, при якому відбувається передача від людини – джерела інфекції. Шлях передачі в цьому разі – застосування медичних (переливання препаратів крові, ін'єкції, оперативні втручання, тощо), або немедичних (внутрішньовенне введення наркотичних речовин, татуаж, тощо) маніпуляцій, при яких відбувається пошкодження шкіри та/або слизових оболонок та потрапляння часточок крові у кровотік сприйнятливої здорової людини. До них належать: герпесвірусні інфекції; гепатит C; гепатит D; ВІЛ-інфекція; хвороба, яку спричинює вірус Ебола; хвороба, яку спричинює вірус Марбург.

Згідно з вказаними даними, віруси ближче, ніж нам здається.

Як вберегтися від вірусів / Фото Pexels

Чимало видів вірусу передаються не лише повітряно-крапельним шляхом (через крапельки слизу з чханням та кашлем). Тому, щоб вберегтися від них, потрібно:

дотримуватися безпечної дистанції (1,5 м) з людьми, які мають ознаки респіраторних хвороб;

(1,5 м) з людьми, які мають ознаки респіраторних хвороб; часто мити руки та зменшити кількість контактів Вашої шкіри з різноманітними поверхнями (поручні в транспорті; ручки вхідних дверей в місцях загального користування; рукостискання з іншими людьми та інше);

з різноманітними поверхнями (поручні в транспорті; ручки вхідних дверей в місцях загального користування; рукостискання з іншими людьми та інше); користуватись антисептиком у випадку, коли не має змоги помити руки під проточною водою;

у випадку, коли не має змоги помити руки під проточною водою; не користуватись чужими предметами особистої гігієни та щоденного вжитку (гребінці; столові предмети та інше);

та щоденного вжитку (гребінці; столові предмети та інше); робити манікюр чи татуаж лише у досвідчених фахівців та контролювати стерильність інструментарію, яким Вам будуть виконувати маніпуляцію.

​

Як захистити себе та сім'ю від вірусів / Фото Gettyimages

На який прогноз ми можемо очікувати, якщо контакт з вірусом все ж відбувся

Вірус, завдяки заходам безпеки або міцному місцевому імунітету на слизових, не потрапляє до організму. Збудник потрапляє в організм і знищується системою внутрішнього захисту (імунними клітинами). Після проникнення вірусу виникає носійство (людина не хворіє, але може його поширювати). Вірус все ж таки потрапляє в організм та провокує розвиток захворювання, яке може протікати в таких формах:

гострій;

перейти в хронічну;

мати специфічний перебіг (наприклад СНІД, COVID-19).



Факти про вірусні інфекції / Інфографіка 24 каналу

Звісно, добре, якщо після контакту з вірусом ми можемо розраховувати на позитивний прогноз й нам вдається оминути захворювання. Втім, як бути, якщо ситуація склалась навпаки?



Енгістол / Фото Heel

В таких випадках потрібно підтримувати на високому рівні захисні функції нашого організму, які називаються імунітетом. Якщо імунітет не спрацьовує, вірус потрапляє в клітину і починає руйнувати її зсередини, розмножуватись та поширюватись організмом. На жаль, універсального противірусного препарату не існує, але альтернатива завжди є! В таких ситуаціях можна застосовувати Енгістол.

Його основна дія: активація неспецифічних механізмів захисту організму при гострих та хронічних захворюваннях вірусного характеру. А завдяки своєму натуральному складу препарат може застосовуватись навіть дітям до 1 року.

Лікуйтесь безпечно, ефективно та свідомо.

Перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитися з інструкцією!

Будьте здорові!