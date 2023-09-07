Ця їжа здатна покращити пам'ять: що треба їсти двічі на тиждень

Їжа – це джерело нашої енергії, тож чимало факторів відіграє важливу роль для здоров’я багатьох наших органів, зокрема мозку. Щоб контролювати своє когнітивне здоров’я та знизити рівень тривожності варто включити до свого раціону один продукт, який багатий на омега-3

Дієтологиня Мері Сабат розповіла про продукт, який вона рекомендує вживати, адже він здатен покращити нашу пам'ять та настрій.

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Жирна риба

Найсмачніше джерело корисних жирів – жирна риба, яка багата білком. Лосось, скумбрія, форель та інші види риби сприяють здоров’ю мозку. Дієтологиня зазначає, що риба чудово підходить для людей, які хочуть схуднути, а також вона допомагає загострювати наш розум.

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, форель, сардини та оселедець, є багатим джерелом жирних кислот омега-3, особливо EPA (ейкозапентаєнової кислоти) та DHA (докозагексаєнової кислоти), які необхідні для здоров'я та функціонування мозку,

– розповіла Мері Сабат.

Вона зазначила, що жирні кислоти омега-3, що містяться у рибі, відіграють вирішальну роль у підтримці структури та функцій клітин мозку. Саме вони є невід'ємними компонентами клітинних мембран, у тому числі мембран нейронів головного мозку. Часте вживання риби здатне покращити когнітивні функції та пам’ять.



Жирна риба є надзвичайно корисною / Фото Pixabay

Також риба вам допоможе налагодити психічне здоров’я та стабілізувати тривожність. За словами дієтологині, омега-3 мають протизапальну дію і допомагають регулювати функцію нейротрансмітерів у мозку. Вони допомагають зменшити симптоми тривоги та сприяють внутрішньому спокою. Мері Сабат радить вживати жирну рибу двічі на тиждень.

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Вона також додала, що хоч і жирна риба є чудовим джерелом омега-3, включіть до свого раціону інші джерела корисних жирів (авокадо, горіхи та оливкова олія) та ряд інших продуктів, багатих на поживні речовини.