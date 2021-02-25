Зігріваючий чай для міцного сну: простий та корисний рецепт

Чай без кофеїну – це найкращий спосіб розслабитися перед сном. І, якщо ви втомилися від класичної м'яти чи ромашки, фітотерапевти пропонують спробувати нові рецепти, які покращать ваш сон.

Засновниця компанії Supernatural та фітотерапевтка Рейчел Робінетт переконана, що вам потрібно додати цей заспокійливий рецепт чаю з корицею до своєї вечері.

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За словами Робінетти, кориця – це зігріваюча речовина з протизапальною дією. До того ж її використання в щоденному раціоні допомагає підтримувати здоров'я травлення та стабілізувати рівень цукру в крові. А, якщо додати пряність до чаю – вона стане хорошим засобом для покращення сну.

Стрибки рівня цукру в крові можуть тривати й в нічний час. Однак вживання кориці ввечері, мінімізує цей ефект та забезпечує вам міцний та стабільний сон.

Переваги чаю з кориці – відео з каналу Well+Good

Цю думку підтверджують й дослідження. Для аналізу вчені порівняли феноли кориці та антиоксиданти, які міститься у вині (саме вони впливають на транспортування глюкози та зниження рівня холестерину) та виявили, що обидві сполуки активують білок, відповідальний за регуляцію інсуліну (Sirt-1).

Дослідження кориці й досі тривають. Однак лікарі сходяться на думці, що щоденне вживання прянощі точно не погіршить ваше самопочуття.

Як готувати розслабляючий чай

Інгредієнти

1 паличка кориці;

свіжий натертий імбир (2 чайні ложки);

1 зірка анісу (підійдуть також гвоздика і кардамон);

1 скибочка свіжого апельсина;

мед (за бажанням).

Спосіб приготування