Ми часто ігноруємо факт наявності кофеїну в чаях, проте кожна чашка улюбленого напою містить від 30–80 мілілітрів алкалоїду. Як це впливає на організм? Кому протипоказано пити чай? Та чому перед вживанням варто дочекатися, щоб напій охолонув, – розповідає сімейна лікарка.

Чай – найпопулярніший у світі напій, не враховуючи воду. Перші згадки про нього зустрічаються ще в листуванні китайської знаті в 3 столітті нашої ери. Вже тоді китайці сприймали чай, як лікувальний напій, розповідає у своєму Instagram-аккаунті Марія Гункало.

Сьогодні, за чаєм закріпилася слава універсального напою, який здатен боротися зі симптомами багатьох захворювань, проте важливо знати про місце вирощування та спосіб обробки листків. Адже саме це впливає на корисні властивості та смак напою.

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Склад популярних видів чаю

Найпопулярнішим у всьому світі вважається чорний чай. За ним йде – зелений, улун (який частково ферментується) та білий чай.

До складу кожної чашки чаю входить:

Кофеїн. 1 чашка (240 міліграмів) містить близько 30–50 міліграмів алкалоїду, а деякі сорти можуть містити навіть 70-80 міліграмів кофеїну. На такий самий об’єм, зелений неферментований чай містить 24–45 міліграмів кофеїну.

1 чашка (240 міліграмів) містить близько 30–50 міліграмів алкалоїду, а деякі сорти можуть містити навіть 70-80 міліграмів кофеїну. На такий самий об’єм, зелений неферментований чай містить 24–45 міліграмів кофеїну. Антиоксиданти: поліфеноли, флавоноли, кверцетин, теафлавіни, катехіни.

Також популярності набуває матча. Це форма зеленого чаю, при якій висушене листя подрібнюють у порошок (перед збором чайні кущі затінюють).

Чай та здоров’я

Чай – частина здорового збалансованого раціону.

Деякі дослідження показують, що вживання чаю пов’язане з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Однак для досягнення бажаного ефекту, напій слід вживати без додавання цукру чи меду. Також лікарка не рекомендує пити гарячий чай, оскільки це підвищує ризики розвитку патології стравоходу та шлунку. Тож перед вживанням дайте йому охолонути.

Схуднення та антиоксиданти

Основний маркетинговий міф полягає в тому, що чаї допоможуть схуднути. Проте дослідження впливу чаю на зменшення маси тіла дають мало обіцянок.

Щодо фактів – чай й справді допомагає контролювати згубну дію вільних радикалів в організмі. Цей ефект зумовлюють поліфеноли – флавоноїди, які діють як антиоксиданти.

Кому варто обмежити вживання чаю

Дітям до 5 років не рекомендовані напої з кофеїном, в тому числі чай.

Вагітним жінкам рекомендовано обмежити вживання кофеїну до 200 міліграмів на добу. Раніше досить безпечним вважалось 300 міліграмів, але огляд 2020 року свідчить про можливість негативних наслідків навіть при вживанні 200 міліграмів. Альтернативою будуть чаї без кофеїну.

Чим замінити чаї з кофеїном

Чаї без кофеїну обробляють для видалення більшої частини природного кофеїну з листя. Вони можуть містити слідові кількості алкалоїду (приблизно 2 міліграми), проте це не так суттєво. Трав'яні чаї виготовляють не з рослини Camellia (власне чай), а із сухих трав, спецій, квітів, фруктів, насіння, коріння або листя інших рослин, які не містять кофеїну.

До рослинних чаїв, які не містять кофеїну належать: чаї з ромашки, м’яти перцевої, ванілі, куркуми, імбиру та фруктової есенції.