Ранкова йога – Відео з каналу Tara Stiles

Інструкторка Тара Стайлз спеціалізується на повільній практиці, яка м’яко працює з м’язами та суглобами за допомогою комбінованих поз. Стайлз заохочує насолоджуватися розтягуванням та диханням, а не намагатися пересилити себе та своє тіло. Ця практика хороша для будь-якого рівня підготовки та допоможе вам почуватися зосередженими з самого ранку.

Ченс Коул "Силова йога" (15 хвилин)

Силова йога – Відео з каналу YOGATX

Це 15-хвилинне тренування особливо корисне для людей з болями в попереку. Вправи направлені на зміцнення передньої частини тіла і це, за словами авторки, покращує стан спини.

Адрієн "Йога для зняття напруги" (28 хвилин)

Йога для зняття напруги в тілі – Відео з каналу Yoga with Adriane

Йога з Адрієн та її собакою Бенджі – це 28-хвилинне задоволення, яке не вимагає великих зусиль і дозволяє вам просто заспокоїтись, подихати та відпочити.

Більшість поз виконуються в положенні сидячи. За основу Адрієн бере медитативні та дихальні практики. Тож, завершуючи заняття, ви відчуєте розслабленість та чистоту свідомості.

Адрієн "Йога для боротьби з вразливістю" (35 хвилин)

Йога від вразливості – Відео з каналу Yoga with Adriane

Йога з Адрієн настільки популярна та всебічна, що нам довелося включити до списку цілих 2 її заняття.

У цьому відео інструкторка вчить концентруватися, а після заняття ви відчуєте приплив спокою та зможете повноцінно зосередитися на інших справах.

Леслі Файтмастер "Йога для всього тіла" (30 хвилин)

Йога для всього тіла – Відео з каналу Fightmaster Yoga

Це 30 хвилин стоячих та сидячих асан, які підходять для людей з різним рівнем підготовки. Леслі розповідає, як відрегулювати заняття, щоб воно принесло вам більше користі та що робити, щоб полегшити чи ускладнити запропоновані асани.

Ерін Мотц "Проста йога вдома" (30 хвилин)

Йога вдома – Відео з каналу Bad Yogi

Принцип студії Bad Yogi базується на легкості та відмови від снобізму. На каналі ви отримаєте уроки повільної та заспокійливої йоги, в якій немає нічого зайвого.

Ештон Остін "Ніжна йога" (30 хвилин)

Ніжна йога – Відео з каналу YogiApproved

Цей комплекс поз ідеально підходить для завершення довгого робочого дня. Долучитися до занять можна як професіоналам, так і новачкам, які лише освоюють базові стоячі та лежачі асани.

Джуліана Спіколук "Йога для розтяжки" (30 хвилин)

Йога для всього тіла – Відео з каналу Boho Beautiful

Джуліана – експертка в практиці заземлення. Помірний темп вправ разом з розтяжками чудово підходить для тих, хто прагне відпочити та заспокоїтися.

Ерін Семпсон "Глибока розтяжка для спортсменів" (30 хвилин)

Йога для глибокої розтяжки – Відео з каналу Five Park Joga

Інструкторка Ерін Семпсон утримує кожну позу протягом декількох хвилин, щоб ваше діло точно відчуло ефект від розтяжки.

Кет Меффан "Потік віньяси" (60 хвилин)

Йога потік віньяси – Відео з каналу Cat Meffan

Ця австралійка переведе ваші заняття з йоги на новий рівень. Практика Кет призначена для людей, які вже знайомі з асанами, мають розроблену розтяжку та можуть дотримуватися пришвидшеного темпу занять.