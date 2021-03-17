Виртуальный инструктор по йоге: 10 лучших видеопрактик для тех, кто не знает с чего начать
Занятие йогой в домашних условиях – самый простой способ определить, подходят ли для вас такой тип нагрузок. А большое количество инструкторов на YouTube поможет подобрать удобный темп и стиль упражнений.
Занятия в йога-классах помогают избавиться от напряжения, прокачать мышцы, зарядиться энергией и похудеть. Но если вы хотите ограничить свои контакты и при этом попробовать заниматься йогой в домашних условиях – это более чем реально!
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На YouTube вы найдете невероятное количество инструкторов по йоге. И чтобы не ошибиться с выбором – предлагаем начать с изучения стилей этих 9 мастериц.
Тара Стайлз "Утренняя йога" (11 минут)
Утренняя йога – Видео с канала Tara Stiles
Инструктор Тара Стайлз специализируется на медленной практике, которая мягко работает с мышцами и суставами с помощью комбинированных поз. Стайлз поощряет наслаждение растяжками и дыханием и не пытаться пересилить себя и свое тело. Эта практика хороша для любого уровня подготовки и поможет вам почувствовать себя сосредоточенными с самого утра.
Ченс Коул "Силовая йога" (15 минут)
Силовая йога – Видео с канала YOGATX
Эта 15-минутная тренировка особенно полезна для людей с болями в пояснице. Упражнения направлены на укрепление передней части тела и это, по словам авторки, улучшает состояние спины.
Адриен "Йога для снятия напряжения" (28 минут)
Йога для снятия напряжения в теле – Видео с канала Yoga with Adriane
Йога с Адриен и ее собакой Бенджи – это 28-минутное удовольствие, которое не требует больших усилий и позволяет вам просто успокоиться, подышать и отдохнуть.
Большинство поз выполняются в положении сидя. В основу Адриен берет медитативные и дыхательные практики. Поэтому, завершая занятие, вы почувствуете расслабленность и чистоту сознания.
Адриен "Йога для борьбы с уязвимостью" (35 минут)
Йога от уязвимости – Видео с канала Yoga with Adriane
Йога с Адриен настолько популярна и всесторонняя, что нам пришлось включить в список целых 2 ее занятия.
В этом видео инструктор учит концентрироваться, а после занятия вы почувствуете прилив спокойствия и сможете полноценно сосредоточиться на других делах.
Лесли Файтмастер "Йога для всего тела" (30 минут)
Йога для всего тела – Видео с канала Fightmaster Yoga
Это 30 минут стоячих и сидячих асан, которые подходят для людей с разным уровнем подготовки. Лесли рассказывает, как отрегулировать занятия, чтобы оно принесло вам больше пользы и что делать, чтобы облегчить или усложнить предложены асаны.
Эрин Мотц "Простая йога дома" (30 минут)
Йога дома – Видео с канала Bad Yogi
Принцип студии Bad Yogi базируется на легкости и отказе от снобизма. На канале вы получите уроки медленной и успокаивающей йоги, в которой нет ничего лишнего.
Эштон Остин "Нежная йога" (30 минут)
Нежная йога – Видео с канала YogiApproved
Этот комплекс поз идеально подходит для завершения долгого рабочего дня. Приобщиться к занятиям можно как профессионалам, так и новичкам, которые только осваивают базовые стоячие и лежачие асаны.
Джулиана Спиколук "Йога для растяжки" (30 минут)
Йога для всего тела – Видео с канала Boho Beautiful
Джулиана – экспертка в практике заземления. Умеренный темп упражнений вместе с растяжками прекрасно подходит для тех, кто хочет отдохнуть и успокоиться.
Эрин Сэмпсон "Глубокая растяжка для спортсменов" (30 минут)
Йога для глубокой растяжки – Видео с канала Five Park Joga
Инструктор Эрин Сэмпсон удерживает каждую позу в течение нескольких минут, чтобы ваше дело точно почувствовало эффект от растяжки.
Кет Меффан "Поток виньясы" (60 минут)
Йога поток виньясы – Видео с канала Cat Meffan
Эта австралийка переведет ваши занятия по йоге на новый уровень. Практика Кет предназначена для людей, которые уже знакомы с асанами, имеют хорошую растяжку и могут придерживаться ускоренного темпа занятий.
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