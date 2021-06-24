• П'єте більше, ніж планували

Якщо п'єте більше чи довше, ніж думали, це може здатися незначною справою. Проте якщо це часто трапляється, може вказувати на проблеми з контролем.

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• Збільшуєте дозу

"Звичайна" доза алкоголю більше не діє так, як раніше. Тепер потрібно випити набагато більше, щоб отримати бажаний результат. Людський мозок з часом адаптується до алкоголю й може стати менш чутливим до його впливу.

• Прагнете випити

Бувають випадки, коли так сильно хочеться випити, що людина не може думати ні про що інше. Цю сильну потребу або спонукання до неї можуть викликати люди, місця, речі або час доби, який може нагадувати про випивку. Певні емоції або фізичні відчуття також викликають тягу.



Прагнете випити / Фото Wide Open Eats

• Відмовляєтесь від інших видів діяльності

Подумайте про діяльність, якою раніше насолоджувались, та як проводили вільний час. Випивка витіснила ці речі з вашого життя чи завадила вам це робити?

• Похмілля порушує плани

Таке може трапитися з будь-якою людиною, але якщо час від часу приходите на роботу з похмілля, відміняєте зустрічі, пропускаєте дедлайни або затримуєтеся з навчанням через випите напередодні, – це проблема.

• Розваги замішані на алкоголі

У вільний час можуть не дуже приваблювати безалкогольні розваги та зустрічі з людьми, які не вживають спиртного. Крім того, не уявляєте свої вихідні без келиха вина. Якщо це так, настав час щось змінювати у своїх звичках.



Розваги замішані на алкоголі / Фото Famme

• Складний процес відходу від алкоголю

У міру того як дія алкоголю проходить, можуть виникнути проблеми зі сном, тремтіння, дратівливість, неспокій, депресія, нудота або пітливість. Алкоголь змінює хімію мозку, тому коли людина багато п'є протягом тривалого періоду часу, мозок намагається адаптуватися. Якщо раптово кидаєте пити, в такому випадку він знову повинен адаптуватися, викликаючи ці симптоми відміни.

• Близькі переживають

Вживання алкоголю призводить до проблем в сім'ї або з друзями. Ховаєте алкоголь або п'єте потайки, щоб не засмучувати близьких. Це частий симптом ранньої фази залежності і сигнал до того, щоб змінити свої звички.

• Потрапляли в небезпечні ситуації

Під впливом алкоголю потрапляли в ризиковані ситуації, пов'язані з водінням автомобіля, плаванням, бійками, небезпечним сексом або прогулянками в небезпечній зоні. Навіть якщо нічого поганого не сталося, це попереджувальний знак.

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• Не добре виглядаєте

Набряки і мішки під очима, тьмяна шкіра і "пом'ятий" вигляд можуть бути пов'язані із зневодненням організму або високим навантаженням на печінку, викликану вживанням алкоголю.