Медики наголошують, що зловживати хмільним напоєм не варто. Проте нещодавно вчені виявили у пива ще одну особливість – пиво може підвищувати імунітет.
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Воно є найбільш широко вживаним у всьому світі ферментованим напоєм, який володіє високою харчовою і біологічною цінністю. В алкогольному і безалкогольному пиві містяться поживні речовини: вітаміни, мінерали, вуглеводи, антиоксиданти.
На думку медиків, робить пиво може сприяти поліпшенню здоров'я людини:
- зміцнення імунітету
- знижувати стрес
- позитивний ефект на серцево-судинну систему
На думку фахівців, оптимальна доза пива – 660 мілілітрів у день. Однак медики не рекомендують вживати цей напій щодня, для підтримки здоров'я варто пити пиво не частіше 1 – 2 разів на тиждень.