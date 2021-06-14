Медики наголошують, що зловживати хмільним напоєм не варто. Проте нещодавно вчені виявили у пива ще одну особливість – пиво може підвищувати імунітет.

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Воно є найбільш широко вживаним у всьому світі ферментованим напоєм, який володіє високою харчовою і біологічною цінністю. В алкогольному і безалкогольному пиві містяться поживні речовини: вітаміни, мінерали, вуглеводи, антиоксиданти.

На думку медиків, робить пиво може сприяти поліпшенню здоров'я людини:

  • зміцнення імунітету
  • знижувати стрес 
  • позитивний ефект на серцево-судинну систему

На думку фахівців, оптимальна доза пива – 660 мілілітрів у день. Однак медики не рекомендують вживати цей напій щодня, для підтримки здоров'я варто пити пиво не частіше 1 – 2 разів на тиждень.