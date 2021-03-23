Стресс на работе влияет на каждого. Его трудно избежать, но им можно управлять. Воспользовавшись этими простыми техниками, вы научитесь избегать переработок, повысите свою эффективность и уровень удовлетворения работой.

Поскольку спектр профессий невероятно широк, существует множество разнообразных источников стресса. Нагрузки с которыми справляется сантехник, значительно отличаются от нагрузок учителя, врача или курьера. С другой стороны, многие стрессовые моменты будут одинаковыми для представителей различных профессий: соблюдение сроков, увеличение объемов работы, завышенные ожидания начальства, которые невозможно оправдать.

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Те, кому не хватает навыков преодоления стресса, в конце концов теряют мотивацию и перестают любить свою работу. Они проводят выходные, со страхом ожидая понедельника. А вернувшись в рабочие будни, мечтают о вечере пятницы. Эти факторы, скорее всего, приведут к эмоциональному выгоранию и увольнению.



Стресс на работе / Фото Pexels

Однако есть другой выход. Рассмотрим несколько методик, которые вы можете применить, чтобы убрать из жизни стресс, связанный с работой.

Научитесь говорить "нет"

Значительная часть вашего стресса может быть вызвана тем, что вы перерабатываете, пытаясь помочь коллегам. Конечно, замечательно быть командным игроком, но когда из-за этого страдает ваша работа – стоит задуматься приносит ли ваша безотказность хоть какую-то пользу.

"Нет" – это полное предложение.

Отказ не требует объяснений, вы не должны оправдываться почему вы сказали "нет" и просить прощения за то, что не выделили время на работу коллег.

Откажитесь, опираясь на занятость



Составьте список задач / Фото Pexels

Если сказать "нет" – не выход, например в ситуациях, когда поручение приходят от руководителя, применяйте другой подход.

Скажите что-то вроде: "Я с удовольствием выполню эту задачу, вот список моих текущих проектов. Что из этого списка приостановить, чтобы выполнить новое поручение? ".

Это поможет вам лучше найти общий язык с начальством и урегулировать нагрузки.

Держись подальше от сплетен

Драма на работе доставляет вам удовольствие? Возможно. Но вместе с тем сплетни и скандалы забирают ваше время и создают дополнительное напряжение на рабочем месте. К тому же это направляет ваши мысли в русло решения конфликта, а не на рабочие задачи. Поэтому попробуйте сосредоточиться на делах, а не на драме.

Запишите 3 приоритеты на следующий день



Определяйте приоритеты / Фото Pexels

В конце рабочего дня запишите 3 приоритеты на следующий день. Просмотрите список, когда вы вернетесь на работу и начните день с выполнения этих задач.

Таким образом вы завершите рабочий день с чувством, что сделали все, что запланировали, тем самым, отдаляя от себя стресса.

Прогуляйтесь

Короткая прогулка офисом (а еще лучше – улицей), может устранить психические перегрузки. Такой способ разрядиться положительно влияет на кровоток, который стимулирует нервную систему. Это, в свою очередь, улучшает ваше настроение и повышает концентрацию на одном процессе.

Сделайте 2 – 3 глубоких вдоха

Подберите свой тип глубокого дыхания. Эксперты утверждают, что лучшим решением является диафрагмальная методика. Диафрагмальное (или брюшное) дыхание помогает стимулировать ваш блуждающий нерв, насытить кровь кислородом и массировать все внутренние органы.

Оставьте работу на работе

Старайтесь не работать дома / Фото Pexels

Если вы не успели выполнить все задания на офисе – задержитесь и доделайте начатое. Постоянно брать работу на дом – это рецепт хронического стресса. Это все равно, что приводить в спальню нежелательного гостя, который постоянно устраивает беспорядок и устанавливает свои правила.

Сосредоточьтесь на своих мыслях, когда вы возвращаетесь домой

Используйте дорогу домой, чтобы изменить свое мышление. Вы можете слушать подкаст, музыку или планировать вечер выходного дня. Вернувшись домой, найдите 10 минут, чтобы расслабиться, прежде чем перейти к домашним и семейным делам. Это увеличит шансы на то, что у вас будет приятный вечер и крепкая защита от стресса на работе.

Подготовься к работе вечером

Положите в свой портфель блокнот, обед, ключи от машины и другие вещи без которых вам не обойтись. Выберите одежду и поутюжьте ее вечером. Приготовьте завтрак для себя и для детей... Продолжайте выполнять дела, чтобы максимально разгрузить утро.

Несколько минут вечерней подготовки обеспечат вам плавный переход в рабочий день.

Хорошо выспитесь



Полноценный сон снижает вероятность хронического стресса / Фото Pexels

Убедитесь, что вы получаете достаточное количество сна. В этом плане все индивидуально, но считается, что лучше всего спать от 7 – 9 часов. Будьте дисциплинированы и тогда вы снизите риск стресса к минимуму.