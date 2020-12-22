З настанням морозів, наша шкіра стає більш чутливою і вимагає особливого догляду. При чому це стосується всіх ділянок тіла.

Деякі жінки знають, що деталі мають значення. І саме з них варто брати приклад, повідомляє Femmie. Догляд за руками, губами та провітрювання квартири – це основні процедури, які позитивно вплинуть на ваш зовнішній вигляд, навіть, якщо за вікном мінусова температура повітря.

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Маски для рук



Догляд за руками / Фото Pexels

Мороз та вітер зовсім не сприяють доглянутому зовнішньому вигляду: суха шкіра рук, проблеми з кутикулою та ламкі нігті... Але неприємна погода – не вирок.

Доглянуті жінки знають, що можуть самі забезпечити професійний захист шкірі рук! І допоможуть в цьому домашні SPA-процедури. Нанесіть на шкіру скраб, обережно змийте його і після цього зволожуйте рук кремом або гелем. Після цього – надягніть на руки спеціальні махрові рукавички та проведіть так ніч. На ранок – шкіра рук виглядатиме так, наче ви щойно з салону.

Живлення губ



Догляд за губами взимку / Фото Pexels

В зимовий сезон, коли організм ослаблений через дефіцит вітамінів, а обличчя постійно контактує з холодним вітром, найбільше страждають губи. Навіть після короткої прогулянки вони можуть пересихати та покриватися тріщинами. І, звісно, це не додає обличчю привабливості.

Доглянуті жінки обов'язково використовують гігієнічну помаду перед виходом на вулицю. Окрім цього, варто проводити скрабування губ. Таку процедуру можна проводити один раз в тиждень. Мед, кориця, паростки пшениці та косметична олія – ось найкращі інгредієнти, які ви можете використати, що приготувати скраб в домашніх умовах.

Зволожувач повітря



Зволожуйте повітря взимку / Фото Pexels

Доглянуті жінки знають, що зовнішній догляд – лиш один крок до повноцінного живлення тіла. І часто його буває замало.

Максимально гладку і свіжу шкіру забезпечить спеціальний зволожувач повітря, який варто встановити в спальній. Між іншим, якщо ви досі не придбали цей девайс, а боротися з сухістю шкіри треба вже зараз – використайте вологий рушник. Його можна просто повісити на батарею або ж підкласти під неї. Головне – вчасно його замінити, щоб уникнути скупчення пилу.