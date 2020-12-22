С наступлением морозов, наша кожа становится более чувствительной и требует особого ухода. Причем это касается всех участков тела.

Некоторые женщины знают, что детали имеют значение. И именно из них стоит брать пример, сообщает Femmie. Уход за руками, губами и проветривания квартиры – это основные процедуры, которые положительно повлияют на ваш внешний вид, даже если за окном минусовая температура воздуха.

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Маски для рук



Уход за руками / Фото Pexels

Мороз и ветер совсем не способствуют ухоженном внешнему виду: сухая кожа рук, проблемы с кутикулой и ломкие ногти... Но неприятная погода – не приговор.

Ухоженные женщины знают, что могут сами обеспечить профессиональную защиту коже рук! И помогут в этом домашние SPA-процедуры. Нанесите на кожу скраб, осторожно смойте его и после этого увлажняйте руки кремом или гелем. После этого – наденьте на руки специальные махровые варежки и проведите так ночь. Утром – кожа рук будет выглядеть так, как будто вы только что из салона.

Питание губ



Уход за губами зимой / Фото Pexels

В зимний сезон, когда организм ослаблен из-за дефицита витаминов, а лицо постоянно контактирует с холодным ветром, больше всего страдают губы. Даже после короткой прогулки они могут пересыхать и покрываться трещинами. И, конечно, это не придает лицу привлекательности.

Ухоженные женщины обязательно используют гигиеническую помаду перед выходом на улицу. Кроме этого, следует проводить скрабирование губ. Такую процедуру можно проводить всего лишь один раз в неделю. Мед, корица, ростки пшеницы и косметическое масло – вот лучшие ингредиенты, которые вы можете использовать, чтобы приготовить скраб в домашних условиях.

Увлажнитель воздуха



Увлажняйте воздух зимой / Фото Pexels

Ухоженные женщины знают, что внешний уход – лишь один шаг к полноценному питанию тела. И часто его бывает недостаточно.

Максимально гладкую и свежую кожу обеспечит специальный увлажнитель воздуха, который следует установить в спальне. Между прочим, если вы еще не приобрели этот девайс, а бороться с сухостью кожи нужно уже сейчас – можно использовать влажное полотенце. Его можно просто повесить на батарею или же подложить под нее. Главное – вовремя его заменить, чтобы избежать скопления пыли.