Іноді ми перебуваємо у стані, коли все дратує. Ми не можемо стримати свою агресію і нападаємо на когось, хто навіть не завжди в чомусь винен. Або ж почуваємося безнадійними і готові кинути все. Здебільшого, це означає, що нам слід перекусити.

Так-так, саме попоїсти! Психологиня Мар’яна Франко каже, що у понад 80% ситуацій проблема вирішується за допомогою чаю з бутербродом. А все, що можна вирішити чаєм з бутербродом, не потрібно вирішувати нічим іншим, ніж чаєм з бутербродом.

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Однак спершу треба навчитися користуватися правилом HALT та почати краще дбати про себе.



Їжте вчасно, щоб не конфліктувати / Фото unsplash

Що таке правило HALT

З німецької це слово перекладається як "стояти" в наказовому тоні. В психології HALT – це правило, яке допомагає людині навчитися кращій емоційній регуляції та тому, як запобігати своїм зривам та конфліктам.

Адже більшість емоційних зривів виникає через надмірну активацію нашої рептильної системи мозку. Це саме та система мозку, яка вмикає емоції, відповідальні за виживання – гнів, страх та пригнічення,

– пояснює Мар’яна Франко.

Як розшифровується абревіатура HALT

H – hungry (голодний)

– hungry (голодний) A – angry (злий)

– angry (злий) L – lonely (самотній)

– lonely (самотній) T – tired (виснажений)

Як користуватися правилом HALT

Перш ніж приймати будь-яке важливе рішення, психологиня рекомендує взяти собі за звичку перевіряти ці 4 відчуття:

Голод. Чи ви вчасно поїли? Чи пропустили необхідний прийом їжі?

Чи ви вчасно поїли? Чи пропустили необхідний прийом їжі? Гнів. Чи ваш розум часом зараз не затьмарений гнівом або роздратуванням?

Чи ваш розум часом зараз не затьмарений гнівом або роздратуванням? Самотність. Чи не почуваєте себе відкинутими і без підтримки (кимось важливим або й одразу багатьма)?

Чи не почуваєте себе відкинутими і без підтримки (кимось важливим або й одразу багатьма)? Втому. Чи ви відновили свої сили, чи виспалися вночі?

І якщо щось із цього списку присутнє, не варто розпочинати важливу розмову, вирішувати важливі справи і тим більше приймати життєві рішення. Бо ваші дії в таких станах можуть бути продиктованими не вами, а вашою внутрішньою виснаженою та голодною рептилією.

Краще спершу зробіть їй чаю з бутербродом, вона подобрішає і підпустить до управлінського містка ваш "людський" розумний мозок,

– рекомендує психологиня.



Спершу перекусіть перш ніж приступити до важливих справ / Фото unsplash

Вона додає, що якщо ви вже ситі й виспані, але досі роздратовані та пригнічені, а проблема не зникає ні на другий, ні на третій день, то це якраз ті 20% ситуацій, які не вирішуються лише чаєм з бутербродом. У такому випадку краще звернутися до психолога.