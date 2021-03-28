Правило HALT: 4 причины, почему мы "бросаемся" на людей
Иногда мы находимся в состоянии, когда все раздражает. Мы не можем сдержать свою агрессию и нападаем на кого-то, кто даже не всегда в чем-то виноват. Или же чувствуем себя безнадежными и готовы бросить все. По большей части, это означает, что нам следует перекусить.
Источник:Фейсбук психолога Марьяны Франко
Да-да, именно покушать! Психолог Марьяна Франко говорит, что в более чем 80% ситуаций проблема решается с помощью чая с бутербродом. А все, что можно решить чаем с бутербродом, не нужно решать ничем иным, чем чаем с бутербродом.
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Однако сначала надо научиться пользоваться правилом HALT и начать лучше заботиться о себе.
Ешьте вовремя, чтобы не конфликтовать / Фото unsplash
Что такое правило HALT
С немецкого это слово переводится как "стоять" в повелительном тоне. В психологии HALT – это правило, которое помогает человеку научиться лучшей эмоциональной регуляции и тому, как предотвращать свои срывы и конфликты.
Ведь большинство эмоциональных срывов возникает из-за чрезмерной активации нашей рептильной системы мозга. Это именно та система мозга, которая включает эмоции, ответственные за выживание – гнев, страх и угнетение,
– объясняет Марьяна Франко.
Как расшифровывается аббревиатура HALT
- H – hungry (голодный)
- A – angry (злой)
- L – lonely (одинокий)
- T – tired (истощенный)
Как пользоваться правилом HALT
Прежде чем принимать любое важное решение, психолог рекомендует взять себе за привычку проверять эти 4 чувства:
- Голод. Поели ли вы вовремя ? Пропустили ли необходимый прием пищи?
- Гнев. Не омрачен ли ваш ум сейчас гневом или раздражением?
- Одиночество. Не чувствуете ли себя отвергнутыми и без поддержки (кем-то важным или сразу многими)?
- Усталость. Восстановили ли вы свои силы или выспались ночью?
И если что-то из этого списка присутствует, не стоит начинать важный разговор, решать важные дела и тем более принимать жизненные решения. Ибо ваши действия в таких состояниях могут быть продиктованы не вами, а вашим внутренним истощением и голодной рептилией.
Лучше сперва сделайте ей чай с бутербродом, она подобреет и подпустит к управленческому мостику ваш "человеческий" умный мозг,
– рекомендует психолог.
Сперва перекусите прежде чем приступить к важным делам / Фото unsplash
Она добавляет, что если вы уже сыты и выспались, но до сих пор раздражены и подавлены, а проблема не исчезает ни на второй, ни на третий день, то это как раз те 20% ситуаций, которые не решаются только чаем с бутербродом. В таком случае лучше обратиться к психологу.
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