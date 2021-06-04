Вуглеводи, які ми споживаємо, всмоктуються в кров у вигляді глюкози. Одні роблять це швидко, інші – поступово. Перші – складні вуглеводи, подовжують відчуття ситості та допомагають знижувати вагу.

Читайте також Монодієта: що трапиться з організмом, якщо щодня їсти гречку – відповідь дієтологів

Ось 4 продукти, які варто додати у свій раціон.

Фрукти

Перше, що приходить на думку, коли ми чуємо про вуглеводи – солодощі, випічка та шоколад. Але фрукти й овочі – теж вуглеводи.

Люди, які дотримуються дієт, часто виключають фрукти через вміст фруктози. Але це суттєва помилка. По-перше, фрукти містять харчові волокна. По-друге – це джерело швидкої енергії й великої кількості незамінних вітамінів.

Спробуйте приготувати салат, в якому поєднуються фрукти й овочі. Манго, наприклад, добре поєднується з броколі, томатами й болгарським перцем. А яблука – зі шпинатом, морквою та сиром.

Вівсянка, гречка і ячмінь

Замість круасанів, булочок та пончиків, почніть свій день зі складних вуглеводів – вівсянки або гречаної каші.

Чим нижчий глікемічний індекс вашого сніданку, тим повільніше в організм надходить енергія. Чим вищий цей індекс, тим швидше падає ваша працездатність. Тому крупи допоможуть організму виробляти глюкозу безперервно, підтримуючи працездатність впродовж тривалого часу.

Попкорн

В одній склянці попкорну містяться харчові волокна, магній, фосфор, залізо, цинк, марганець і вітаміни групи В. А ще це єдиний легкий перекус, який складається на 100% з необробленого цільного зерна. Тому замінюйте чипси та сухарики на повітряні зерна, приготовлені вдома.

Картопля

Картопля має погану репутацію серед тих, хто худне. Але проблема не в самому продукті, а способі його приготування. Куди краще просто запекти картопля зі шкіркою та подавати страву з овочевим салатом. В цьому випадку ви забезпечите організм калієм та великою кількістю харчових волокон.