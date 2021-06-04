Углеводы, которые мы потребляем, всасываются в кровь в виде глюкозы. Одни делают это быстро, другие – постепенно. Первые – сложные углеводы, удлиняют ощущение сытости и помогают снижать вес.

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Вот 4 продукта, которые следует добавить в свой рацион.

Фрукты

Первое, что приходит на ум, когда мы слышим об углеводах – сладости, выпечка и шоколад. Но фрукты и овощи – тоже углеводы.

Люди, которые придерживаются диет, часто исключают фрукты из-за содержания фруктозы. Но это существенная ошибка. Во-первых, фрукты содержат пищевые волокна. Во-вторых – это источник быстрой энергии и большого количества незаменимых витаминов.

Попробуйте приготовить салат, в котором сочетаются фрукты и овощи. Манго, например, хорошо сочетается с брокколи, помидорами и болгарским перцем. А яблоки – со шпинатом, морковью и сыром.

Овсянка, гречка и ячмень

Вместо круассанов, булочек и пончиков, начните свой день из сложных углеводов – овсянки или гречневой каши.

Чем ниже гликемический индекс вашего завтрака, тем медленнее в организм поступает энергия. Чем выше этот индекс, тем быстрее падает ваша работоспособность. Поэтому крупы помогут организму вырабатывать глюкозу непрерывно, поддерживая работоспособность в течение длительного времени.

Попкорн

В одном стакане попкорна содержатся пищевые волокна, магний, фосфор, железо, цинк, марганец и витамины группы В. А еще это единственный легкий перекус, состоящий на 100% из необработанного цельного зерна. Поэтому заменяйте чипсы и сухарики на воздушные зерна, приготовленные дома.

Картофель

Картофель имеет плохую репутацию среди тех, кто худеет. Но проблема не в самом продукте, а в способе его приготовления. Куда лучше просто запечь картофель с кожурой и подавать блюдо с овощным салатом. В этом случае вы обеспечите организм калием и большим количеством пищевых волокон.